Refugiats: posició de la CES

Protegir els milers de desplaçats a la frontera entre Turquia i Grècia

Actualitzada 16/04/2020 a les 21:16

La Confederació Sindical Europea (CES) va aprofitar una reunió amb el comissari europeu d’Interior per exigir que es protegeixin els milers de desplaçats encallats a la frontera entre Turquia i Grècia, ja que la Covid-19 no hi ajuda gens. Durant la reunió el secretari general de la CES va demanar que la UE tractés la situació com una emergència humanitària més que una amenaça per a les seves fronteres i que es posi la fi a la violència injustificable contra els refugiats. La CES creu que la UE i els seus estats membres tenen la responsabilitat de protegir aquestes persones vulnerables que fugien de la guerra a Síria i que els han d’oferir una protecció temporal tal com exigeix la legislació europea. També creu que aquesta situació demostra una vegada més que l’actual govern turc no és un soci ètic i fiable per a la cooperació en matèria de migració. Es preveu que la comissió denunciï l’acord del 2016 amb Turquia i trobarà una nova solució internacional per evitar que tres milions de desplaçats interns paguin el preu per xantatge polític. És l’hora de començar a abordar aquesta situació mitjançant un enfocament humanitari més que no pas per un problema de seguretat fronterer. Els que tenen pressa han estat desplaçats per la guerra i necessiten protecció en condicions que respectin els seus drets humans i dignitat. La directiva 2001/55 estableix normes mínimes per a la concessió de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades i mesures dirigides a garantir un equilibri entre els esforços dels estats membres per acollir aquestes persones i donar-los suport. A conseqüències d’aquesta recepció la UE ha d’utilitzar els mitjans que ja té a l’abast per garantir la seguretat dels refugiats a l’hora de duplicar els seus esforços per promoure la pau a l’Orient Mitjà per tal que els desplaçats puguin finalment esperar amb seguretat per tornar voluntàriament a casa. La UE ha de mostrar què representa la solidaritat europea protegint els que fugen de la guerra en lloc de tornar a l’enfocament europeu.