Actualitzada 15/04/2020 a les 07:00

Grup Parlamentari Socialdemòcrata i el Comitè Executiu del PS

Un cop superem la pandèmia, perquè la superarem, entrarem en un nou escenari, el de la reconstrucció nacional de l’economia i del seu impacte social. És per aquest motiu que els socialdemòcrates hem presentat 77 esmenes al segon projecte de llei de mesures urgents. Un projecte que ha deixat fora molts aspectes essencials per la reconstrucció econòmica i social. Les nostres esmenes són fruit d’un treball contrarellotge que busca evitar l’ofec dels autònoms, empresaris i famílies.

Pensar en la reconstrucció i el rellançament del teixit productiu d’Andorra, reactivar els recursos productius que tenim i donar suport a totes les famílies i persones més vulnerables demana anticipar-se i prendre ara les decisions necessàries, per minimitzar l’impacte de l’aturada econòmica i perquè les empreses i les famílies puguin tirar endavant el més normalment possible després de la crisi.

Per aquest motiu, des del primer dia estem treballant per trobar les solucions que poden ser més efectives per combatre les dificultats que l’aturada de l’activitat econòmica i l’ofec que comporta i comportarà per a les empreses, els autònoms, els assalariats i les famílies. L’activitat econòmica és com un peix que es mossega la cua, per poder defensar els llocs de treball i els salaris dels treballadors, hem de promoure solucions a l’estímul econòmic per tal que tot el teixit productiu pugui resistir i, amb ell, tots els assalariats i les seves famílies; perquè ningú no es pot quedar enrere.

En aquests temps de resistència, per poder després generar la reconstrucció, cal demanar un esforç més intens a aquells que més tenen. En aquests moments, l’única solució per a l’estímul econòmic rau en el fet que l’estat injecti diners en el teixit productiu del país per tal que es puguin mantenir els llocs de treball que són els que després reactivaran l’economia a través del consum intern. Per això, representa pràcticament un acte de patriotisme que totes i tots siguem molt conscients, ara més que mai, que el consum de productes i serveis andorrans són bàsics per a la reconstrucció de la nostra economia i el nostre benestar.

És també per això que totes les solucions centrades en l’estímul econòmic no poden mai perdre de vista les solucions que s’han de prendre en l’àmbit social, perquè l’estat ha d’actuar com un autèntic escut davant dels més vulnerables, de manera que a aquesta pandèmia sanitària no hi hàgim d’afegir una profunda crisi social. Estem vivint moments transcendentals i en moments així és quan el Govern ha de ser més valent que mai i prendre les decisions necessàries, endeutar-se per ajudar les empreses, els autònoms i els assalariats, perquè sense l’endeutament de l’estat no podrem tornar a engreixar la maquinària del nostre teixit productiu.

Malauradament, importants propostes de les que hem fet arribar no han estat encara ateses. Considerem que en un moment com l’actual és la nostra obligació demanar al Govern que les pugui tornar a considerar: per la força parlamentària que tenim i el volum de gent que representem, demanem que la majoria analitzi molt bé les nostres propostes. Perquè avui necessitem resistir, perquè resistir és guanyar i això és el que hem de fer ara tots plegats com un sol poble.

Resistint tots junts assegurarem el futur de les nostres empreses, dels nostres autònoms, dels nostres assalariats perquè, en definitiva, parlem del futur de cadascuna de les nostres famílies i sobretot del futur de la gran família andorrana que som tots.