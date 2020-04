Actualitzada 15/04/2020 a les 07:01

He de reconèixer que pel que fa a les mesures d’ajuda per la crisi provocada per la Covid-19, la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha actuat bastant ràpid i correctament. Trobo que han encertat molt a preparar unes sol·licituds que no són difícils d’omplir i que es poden fer sense certificats digitals ni accedint des d’usuaris registrats, simplement entrant a la web de la CASS i donant les corresponents dades es pot demanar la suspensió de la cotització dels autònoms o la reducció de la base de cotització. Pel que fa a les declaracions de les empreses i al finançament de la part patronal de la cotització dels treballadors, també s’ha fet d’una manera bastant senzilla. Tan sols un petit detall: quan es va a efectuar el pagament la gent es queda una mica aturada, doncs sembla que no es pugui modificar la quantitat a pagar. Una petita explicació dient que es podrà modificar un cop es cliqui a efectuar el pagament no hauria estat de més. Tot i així he trobat les mesures molt correctes i força fàcils de demanar. No ha estat així amb les demandes de crèdits tous a Govern. Aquí la cosa es bastant més enrevessada. Ja sé que no es tracta del mateix, però tothom ha tingut molts problemes per fer les peticions. Tampoc és gaire complicat fer la demanda a les companyies elèctriques i no acabo d’entendre gaire com funcionarà Andorra Telecom. El que sí que estic veient és que molts arrendadors no han llegit els decrets de Govern i continuen facturant els mateixos imports als locals comercials sense cap tipus de descompte. Potser caldria informar una mica més contundentment del tema en qüestió.