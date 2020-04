La crisi sanitària actual tendeix a treure el millor de les persones, i els voluntaris són un bon exemple

Actualitzada 13/04/2020 a les 06:39

Són moltes les situacions en les quals els voluntaris esdevenen fonamentals. La seva tasca en determinats moments al llarg de la història demostra la seva importància convertint-se en un dels elements claus i essencials en l’èxit a assolir. Però què representa ser voluntari? Quina és la seva tasca? Els voluntaris són aquelles persones que aporten en una situació de crisi tot el que calgui independent del seu coneixement. Són una part de la població que ha respost a la crisi actual amb solidaritat, lluitant diàriament contra la por al contagi en favor d’estrènyer llaços d'ajuda amb tots aquells sectors que més ho necessiten. Així ha aflorat la cara més amable i solidària d'aquells als quals sempre tenim al voltant i en els quals mai ens fixem. I ho fan de forma altruista. Sense cap contraprestació econòmica ni de cap altre tipus. Però sí amb la satisfacció d’haver aportat alguna cosa positiva en favor de col·lectius desafavorits que els cal aquesta ajuda. Persones que els motiva pensar què poden fer per millorar la vida a les persones més vulnerables. D’aquesta forma la solidaritat es converteix en una bona vacuna contra el virus. No l'única, però molt bona en els moments actuals. I tothom ho pot fer. Simplement cal la vocació d’ajudar. D’aportar en positiu. I cal donar-los el suport necessari per part de tothom. Perquè actualment hem d’agrair el rol dels voluntaris. Uns voluntaris que ens ofereixen la seva ajuda tots els dies de la setmana, a totes hores, de dia i de nit, en allò que calgui. Representen la personalització d’aquesta solidaritat necessària per afrontar l’emergència en la qual ens trobem. Un gra de sorra que omple la platja. Perquè tots tenen alguna cosa a oferir per ajudar. I aquesta aportació mai s’hauria de qüestionar de cap forma. Ben al contrari, aquests aplaudiments diaris també han d’incloure els voluntaris. Els que he vist plorar quan a alguns d’ells els ha calgut confinar-se amb la pena de no poder seguir ajudant. O quan els dius que poden haver-hi persones Covid-19 positives i et diuen que volen continuar. Aquesta situació tan extrema que estem vivint posa en evidència que cal treballar i mantenir en el futur la consciència col·lectiva.