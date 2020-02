Actualitzada 12/02/2020 a les 06:39

Mobilitat estudia un carril reversible a la part alta de l’avinguda Francesc Cairat a Sant Julià de Lòria. Es veu que estan analitzant la mesura a través de simuladors de trànsit de què disposa. No tinc ni idea de com funcionen aquests simuladors si és que de veritat els tenen, però aquesta no es la solució al problema que tenim a la sortida del túnel de la Tàpia. El nyap que estan construint actualment no soluciona el problema existent a la zona, ja que els vehicles sempre passaran pel mateix lloc, l’antiga plaça Laurèdia amb la rotonda que la va substituir. Per molt carril reversible que puguin fer, sempre tindrem un edifici al mig amb un semàfor imprescindible perquè les persones que viuen a l’edifici Riera puguin accedir a casa seva. Ja he comentat en altres ocasions que la solució a l’actual problema de col·lapse circulatori en aquesta zona tan sols és el projecte inicial amb la desviació per l’altra banda del riu, que no es fa actualment per manca de diners però que tard o d’hora s’haurà de fer, amb la qual cosa quedarà la despesa actual en un no-res. Tot això, a l’estil de despeses efectuades amb projectes d’edificis impossibles, heliports i altres... tal i com passarà amb l’aeroport. I mentrestant ens anuncien un projecte d’un hipotètic túnel entre la Margineda i Anyós amb un cost de 177 milions d’euros, perquè segons diuen en uns 10 anys estarem saturats i no ens podrem ni moure amb cotxe. El cert és que a la vila de Sant Julià ja ho estem ara mateix, de saturats, sobretot els caps de setmana. Estant a punt d’acabar una obra que no servirà absolutament de res i que costarà uns diners considerables.