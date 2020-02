Accions en habitatge i pensions

Actualitzada 11/02/2020 a les 06:44

Joan Carles Ramos

La manca d’habitatge de lloguer és una preocupació de la població. Els treballadors amb salaris més baixos, joves i jubilats són els que més ho pateixen: sous i pensions n’estan clarament vinculats. La coalició hem fet accions. Hem augmentat salari mínim i pensions. Segurament caldria fer-ho amb més intensitat per estar almenys al nivell dels països veïns, però l’economia té la flexibilitat que té. És fàcil legislar apujant el salari mínim quan l’han de pagar altres. Però no tot­hom pot. Les grans empreses potser ho tenen menys difícil, però les petites i els autònoms tenen greus dificultats. La prudència que apliquem amb la progressivitat és encertada. Anirem apujant salari mínim i pensions, però sense posar en perill les economies empresarials menys privilegiades, que són el gros del nostre teixit. Altres no van fer absolutament res quan van governar. Però és clar que no és suficient només un augment de la capacitat econòmica dels llogaters si els preus no es moderen. L’oferta de pisos s’ha d’engreixar per normalitzar els preus. No hi ha receptes miraculoses. Enlloc s’ha solucionat de la nit al dia. Calen mesures a curt termini, per cobrir les situacions més urgents, i a llarg, per reestructurar el mercat. Pel que fa al curt, s’han pres accions a través de la Llei de mesures urgents. A mitjà, el pressupost d’aquest any preveu una partida de 4,5 milions d’euros per a habitatge social. A més, el Govern s’ha compromès a destinar la plusvàlua d’Andorra Telecom de la venda de la participació a Avatel, uns 10 milions d’euros, també a habitatge. I, a llarg, aquest primer semestre s’impulsarà la llei que regularà l’Institut de l’Habitatge i el fons publicoprivat. L’Institut elaborarà dades sobre el sector per poder definir després les polítiques. I el fons publicoprivat es dedicarà a la creació i gestió d’habitatge. Els comuns també s’hi han d’implicar. Són qui més terrenys tenen i tenen molt a dir. Andorra la Vella ja ultima un conveni amb el Govern. La visió pràctica de la política és buscar solucions. Això és el que estem fent. I seguirem fent.