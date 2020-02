Informar els accionistes

Els accionistes volen disposar d’informació clara, recurrent, puntual i rigorosa

Actualitzada 10/02/2020 a les 06:45

Quan un emprenedor comença una projecte, té una visió de negoci que sovint requereix més diners dels que disposa per si sol. Aquest és el moment en què l’emprenedor, sol o amb ajuda de professionals, busca nous inversors que li permetin finançar la seva visió i convertir-la en una empresa rendible. Un cop trobats aquests inversors-accionistes, molts emprenedors se n’obliden i se centren a desenvolupar la seva idea, deixant de banda els que han cregut en el projecte. Aquest comportament pot amenaçar el projecte, o fer que els accionistes substitueixin l’emprenedor per un directiu professional per liderar l’empresa. Per evitar caure en aquest parany, l’emprenedor ha d’informar recurrentment els accionistes de cada pas que fa. Els accionistes necessiten disposar d’informació rigorosa, puntual i veraç. Només així es construirà una relació de confiança entre les parts. L’emprenedor sol ser una persona centrada en la idea de negoci, i habitualment no ha ordenat l’empresa per disposar de les dades per preparar un informe recurrent per als accionistes. Això fa que la feina de recerca de les dades per preparar l’informe sigui titànica. En aquest punt l’emprenedor, sol o amb ajuda externa, ha de desenvolupar un procés senzill per obtenir aquestes dades, ja que tot el temps que dedica a preparar l’informe no el dedica al negoci. Els que no tenen dades només poden demanar als seus accionistes que tinguin fe, i la fe, igual que la paciència, té un límit. Els accionistes valoren sobretot que la informació sigui recurrent, puntual, estructurada i clara. Si l’emprenedor compleix envia el missatge que és transparent i respectuós amb els diners dels accionistes, fet que li reportarà unes relacions sòlides amb ells. El contrari significa amagar informació, no ser puntual i generar desconfiança. En conseqüència no li perdonaran ni una desviació del pla de negoci. Quin tipus d’emprenedor vols ser?