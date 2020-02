Local News

Actualitzada 09/02/2020 a les 06:59

Estic sorprès que en aquest país nostre de cada dia una fake new hagi aixecat indignació. Tot i que anés sobre el coronavirus, tema de “moda” –que ara remenarem– sembla talment com si el que hagi sorprès sigui el concepte fake, més enllà de la new que toca. Les notícies falses fa dies que generen literatura de tota mena arreu. Aquí, fent un desmentit sobre el particular pels canals adients l’assumpte quedava enllestit. La indignació la podríem guardar per a coses de més transcendència. Com per exemple, alguna de les condicions que la patronal andorrana ha posat sobre la taula per la signatura de l’acord d’associació amb Europa. Un tema que ve de lluny i la signatura del qual va per llarg. Al bell mig de tot plegat, aquesta setmana la Cambra, la Confederació Empresarial i l'Empresa Familiar, curt i ras: la patronal. Ha presentat un document en què deixen ben clar que “Andorra necessita conservar la seva sobirania social per gestionar els drets socials de la població”. En altres paraules, lo dels drets socials –és a dir, humans– (contractes de treball, lliure circulació de persones, etc.) si de cas, ho deixem per a millor ocasió. Ningú posa en dubte que l’acord amb Europa no és un tema que es pugui tractar a la lleugera. S’han de jugar molt bé les cartes (poques) que tenim. Que Marc Vila –Raonador del Ciutadà– hagi mostrat públicament la seva preocupació davant d’aquest punt, alertant que “cal aprendre dels errors i convergir cap a la protecció integral dels Drets Humans...” i no a la inversa; no diu res de positiu de la voluntat real d’alguns sectors del país per a fer cap a Europa.