Menys IVA menys IGI

Mai legal proveir-se de productes mercadonics restaurants i hotels sense passar caixa

Actualitzada 07/02/2020 a les 21:10

S’està fent habitual veure automòbils aturats a la duana espanyola fent els tràmits de la devolució de l’IVA, uns tràmits abans més feixucs però des de fa poc totalment automatitzats. Molts andorrans veiem com una provocació del govern espanyol l’afany de facilitar qualsevol tràmit de devolució de l’IVA als andorrans i residents en un suposat intent de venjança a tots aquells anys de competència deslleial de tabac, perfums, electrònica i altres productes. Fa la sensació de no facilitar en res el bon veïnatge, com per exemple la perenne postura de mantenir només un carril obert als passos fronterers en moltes ocasions, caldria dir la frase lapidària “vamos a llevarnos bien”.

Les altes xifres de devolució de l’IVA són tema de debat, Mercadona és un clar exemple de com, tot i haver cercat un emplaçament al Principat, va optar, amb la complicitat del govern espanyol, d’emplaçar-se en territori fronterer, ni IVA ni IGI li porta a ser el més competitiu.

Cal recordar que és totalment legal demanar el retorn de la mercacompra setmanal i no aturar-se a pagar l’IGI donat la franquícia que existeix sempre a títol particular, mai legal, proveir-se de productes mercadònics, restaurants i hotels andorrans sense passar per caixa, cal puntualitzar-ho. Altres exemples com petites botigues són sospitoses habituals de compres menys IVA ignorant l’IGI i com no pot ser d’una altra manera a la caixa B. És cert que els elevats preus dels estimats transitaris no ens conviden a fer els tràmits legals, però tanmateix és cert que els nostres veïns del sud no ens hi ajuden, tan fàcil com passar informàticament l’informe a la duana andorrana de les peticions de devolucions d’IVA.

Es fa difícil existir com un microestat i més amb la guitza que hem fet als veïns durant anys, tot ha de passar amb un bon acord d’associació amb Europa, que si no es fa ben fet, ja ho sabeu, ens veiem a l’infern...