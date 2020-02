Drets humans

Actualitzada 06/02/2020 a les 21:09

Tota persona té dret a un nivell de benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica... L’accés a un habitatge digne i assequible és una necessitat que tots i cadascun de nosaltres tenim dret a assolir. Si bé és cert que l’accés a un habitatge digne sempre ha estat una reivindicació de la classe treballadora. Actualment els treballadors es troben davant d’una situació que podríem qualificar de dramàtica. L’accés al mercat laboral i a l’habitatge es converteixen en els dos puntals clau per garantir l’Estat del benestar. Tal com està organitzada la societat avui en dia, treballar per comte d’altri és encara la fórmula més habitual amb la qual s’assoleix certa autonomia econòmica. Cal accedir amb un mínim de condicions al mercat de treball i garantir l’autosuficiència econòmica, dret i necessitat indispensable per tal d’afrontar totes les despeses que són pròpies de la vida adulta i heteropatriarcal i capitalista com la nostra. Les condicions en les quals ens integrem al mercat laboral condicionen la nostra capacitat per afrontar les despeses que es deriven de ser una ciutadania autònoma. També volem parlar de les condicions laborals del nostre país, que considerem que són pitjors que fa 20 anys. Si comparem els salaris mitjans amb el preu mitjà de l’habitatge, afegint també les variables de les diverses condicions que ens demanen per accedir a l’habitatge i el cistell de la compra, es fa impossible establir el nostre projecte de vida a Andor­ra; també tenim dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o una altra manca de mitjans de subsistència. Els poders públics han de facilitar l’accés a l’habitatge mitjançant la generació de sòl i la promoció d’habitatge públic i d’habitatge protegit, amb una atenció especial pels joves i els col·lectius més necessitats; també tenim dret a la seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat, vellesa o manca de mitjans de subsistència independents de la nostra voluntat. I aquest és l’autèntic Estat del benestar.