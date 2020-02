Actualitzada 05/02/2020 a les 21:12

No és la primera alerta sanitària a escala global dels darrers anys, però, tot i així, cada cop que hi ha un episodi semblant es dona pau als mateixos dubtes, a les mateixes incerteses, com si no hi hagués un protocol previst per a aquests casos, com si l’experiència d’altres vegades no servís de res i cada cop s’hagués de començar de nou. I els dubtes alimenten les suspicàcies i obren la porta a tota mena d’especulacions, i proliferen a les xarxes socials missatges estúpids que en un altre context no tindrien cap efecte (o això vull creure), però que, en una situació en què les fonts d’informació oficials tampoc no són sempre tan fiables com caldria, esdevenen la llavor perfecta per desfermar comportaments irracionals, fins i tot en ciutadans presumptament assenyats, i empitjorar així el clima de desconcert generalitzat. Ara que els morts ja es conten per centenars i els infectats per milers (i totes dues xifres segueixen creixent dia a dia), entre prendre decisions orientades a no crear un estat d’alarma generalitzat en la població o difondre missatges banals per donar la sensació que no passa res, hi deu haver un terme mitjà que permeti als ciutadans fer-se una idea força aproximada del risc real de contagi i què cal fer en cas de de resultar afectats. I, al mateix temps, posar en pràctica filtres prou eficaços (diu que l’OMS i Google ja hi estan treballant) per tal de contrarestar els missatges sense fonament o volgudament malintencionats que corren per les xarxes, i estalviar-nos així tots plegats la possibilitat que s’instal·li arreu la que certament seria la pitjor pandèmia possible: la pandèmia de la por.