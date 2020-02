StopPneumòniaInfantil

Actualitzada 04/02/2020 a les 06:33

La setmana passada es va celebrar a Barcelona el primer Fòrum internacional sobre la pneumònia infantil, en què experts de tot el món es van reunir per tractar com enfocar-ne la prevenció i el tractament. Hem de saber que aquesta malaltia és la principal causa de la mortalitat infantil entre els menors de cinc anys, amb 800.000 morts l’any, molt per sobre d’altres, com la malària o la diarrea, i es concentra en alguns dels països més pobres del món, principalment Nigèria, l’Índia, la República Democràtica del Congo i Etiòpia. Si els nens i nenes poguessin ser vacunats o es diagnostiquessin i es tractessin amb antibiòtics de baix cost, es podrien evitar aquests centenars de milers de morts. Però encara avui en dia desenes de milions de nens encara no estan vacunats, i un de cada tres infants amb símptomes no rep l’atenció mèdica necessària. El que potser no sabíem és que la pol·lució de l’aire és la causa del 17% les morts infantils causades per la pneumònia. I també la contaminació a l’interior de les cases per l’ús de combustibles fòssils per cuinar o escalfar provoca ni més ni menys que el 29% de les morts per aquesta malaltia. Els experts coincideixen que cal inversió per poder fer arribar les vacunes i els antibiòtics a aquests infants, ja que aquesta malaltia es podria arribar a evitar amb un bon accés als serveis de salut i amb una millor qualitat de l’aire que els nens respiren, així com a la seva alimentació o la de les mares que alleten els bebès. Aquest fòrum ha coincidit en el temps amb l’aparició del coronavirus que causa pneumònia també i en la seva declaració d’epidèmia i alerta sanitària internacional. Em pregunto, quan es declararà també alerta sanitària internacional per la pneumònia infantil i quan s’hi invertiran recursos suficients per evitar les més de 2.000 morts de nens i nenes diàries que provoca. Per aquest motiu se l’anomena l’epidèmia oblidada.