Una vegada, no recordo quan ni on, vaig entrar a un Zara Home per comprar-me uns pantalons i en vaig sortir amb unes tovalloles que no necessitava. És el signe dels temps. Aquesta setmana passada la sucursal andorrana de la marca del senyor Ortega ha estat notícia, víctima d’una de les fake news a les quals estem cada vegada més acostumats i que ens empassem (i m’hi incloc) sense aplicar-hi el filtre natural, la pinça al nas que ens hem de posar en aquests casos. Bé, sembla que un usuari es va queixar que una de les pàgines de Facebook o Instagram de la sucursal estava en castellà i que, en queixar-se el client, li van contestar amb tota naturalitat que no els rotava d’escriure en català “perquè no tothom el parla”. Abans de continuar, cal dir que no és un compte oficial i que, per tant, la cosa no tindria més importància. Però també s’ha d’observar que, si mai hagués estat veritat, hauria estat una resposta perfectament plausible, a l’altura de les tendències actuals i, mesells com som, ens l’hauríem cregut per callar tot seguit. Només cal pul·lular pels ferotges comentaris que aquest diari publica dia rere dia per observar com hi ha una petita legió de militants que s’entesten a ridiculitzar, menystenir i atacar aquest petit però obstinat idioma nostre, amb una tossuda obcecació que mereixeria una causa més noble. I és que som pocs, tenim la moral baixa i (de moment) no mosseguem ningú. Però bé ens hem d’atrevir, oi?