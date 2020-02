Civisme i nevades

La solidaritat fa la societat més equilibrada i serena

Actualitzada 02/02/2020 a les 06:40

Val a dir, abans de res, que en global les persones som cíviques, solidàries, i apliquem constantment aquestes qualitats en el nostre dia a dia. Amb la nostra família, amics, a la feina... I, evidentment, també quan neva. En altres paraules, quan cau una intensa nevada que ens obliga circular amb equipaments, així ho fem. I si no tenim al cotxe pneumàtics de neu o cadenes, aquell dia optem per no conduir i/o agafem el transport públic. Però, estadísticament, sempre hi ha un reduït nombre de persones que no són cíviques i, com a conseqüència, són agosarades i inconscients. Persones que, a més, fan cas omís de la llei i de les possibles multes que se’n deriven. Parlo de les que agafen el cotxe sense equipaments malgrat que la carretera estigui coberta de neu, malgrat que els panells de senyalització avisin de la corresponent alerta i, fins i tot, malgrat que a la primera acceleració notin que els pneumàtics patinen. I són persones que contribueixen als malaurats col·lapses viaris. Tot i la gran tasca que fan el COEX, el Servei de Circulació i la Policia a la xarxa viària, hauríem de mirar de sumar tots plegats més dosis de civisme. No estem sols al món. Si el nostre cotxe es queda travessat a la carretera per una mala previsió o per inconsciència, començaran les cues, la gent es posarà de mal humor i també obstaculitzarem el pas de les llevaneus i la Policia en la seva tasca de controlar que tots els vehicles portin equipaments especials. La bola de neu, mai més ben dit, s’anirà fent més i més gran. La solidaritat és una actitud intel·ligent, útil, perquè fa la societat més equilibrada i serena. En aquest punt pren valor el refrany de “no facis res als altres que no voldries que et fessin a tu mateix”. Si tots som més cívics, la societat anirà millor. I si apliquem aquest civisme quan neva, agafant el cotxe només si podem, avisant els turistes que veiem que no duen cadenes o pneumàtics de neu, ajudant i col·laborant a esvair dubtes, contribuirem a millorar la circulació en episodis de nevades. Tots hi sortirem guanyant. Els cossos especials podran fer millor la seva feina i nosaltres arribarem abans al nostre destí.