L’art de ser feliç està en el poder d’extreure felicitat de coses comunes

Actualitzada 31/01/2020 a les 21:07

L’any 2013 l’OCDE va publicar els paràmetres per mesurar el benestar subjectiu sota el projecte “Iniciativa per a una vida millor” (OECD’s Better Life Initiative), en el qual es construeix l’índex de perspectives de benestar per als països membres. En aquest es comparen 11 elements que es consideren essencials per avaluar les condicions de vida materials i la qualitat de vida: salut, habitatge, ingressos, ocupació, comunitat, educació, medi ambient, compromís cívic, satisfacció, seguretat i balanç vida-treball. En 2018 es va presentar l’informe Global Happiness Policy Report http://www.happinesscouncil.org/report/2018/ en el marc de la Cimera de Govern Mundial a Dubai. Aquest informe va ser una iniciativa del Consell de Felicitat Global integrat per acadèmics en psicologia, economia, planificació urbana, societat civil, empreses i governs. En aquest document es presenta quins països són feliços i per què. Es fa un recull de les millors pràctiques per a la promoció del benestar i la felicitat en el món, des d’una perspectiva de la psicologia i la ciència de la felicitat. S’argumenta amb experiments i evidència científica com els països poden millorar el benestar dels seus ciutadans tenint un enfocament en les dimensions de salut (amb èmfasi en les malalties mentals com una de les principals causes de la misèria al món), educació (orientada a l’educació positiva), i treball (satisfacció laboral). Addicionalment, s’inclouen aspectes que són tendència en diferents països, com són la felicitat personal, les ciutats (mobilitat, economia, medi ambient i connexions socials) i el mesurament subjectiu de l’estat de felicitat. Ressalta la importància de mesurar la felicitat de la humanitat per poder guiar els avanços cap al futur, tenint com a guia la qualitat de les vides humanes. La meva reflexió és si no seria ja un bon moment per a poder mesurar el grau de felicitat del nostre país, ja que en definitiva, aquí com arreu, tots lluitem dia a dia, d’una forma o altra, per aconseguir-la.