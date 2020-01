Inclusió laboral i social

Una educació inclusiva “augmenta les oportunitats de dur una vida independent”

Actualitzada 30/01/2020 a les 20:44

El desembre de l’any 2018, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 24 de gener Dia Internacional de l’Educació en commemoració del paper que l’ educació exerceix en la pau i el desenvolupament, reafirmant el fet que l’educació és un dret humà, un bé públic i una responsabilitat col·lectiva. L’Agència Europea per les Necessitats Educatives Especials i la Inclusió Educativa ha revisat al voltant de 200 estudis i articles publicats en els darrers anys a Europa i països com els Estats Units i Austràlia en els quals s’aborda la qüestió de la inclusió social de les persones amb discapacitat i la relació que aquest procés d’inclusió té amb el tipus d’educació que han rebut. A partir d’aquí, ha publicat un informe en què conclou que les persones amb discapacitat que reben una educació inclusiva tenen més possibilitats de tenir una vida més autònoma en els àmbits socials, laborals i familiars. Aquesta agència és un organisme amb seu a Dinamarca que rep finançament de la Comissió Europea i que està format per representants governamentals de 31 països, que són tots els de la UE menys Romania, més Suïssa, Noruega, Islàndia i Sèrbia. La voluntat d’ informes com aquest és que els responsables de les polítiques dels diferents països tinguin més elements de judici a l’hora de definir-les. En concret, l’informe s’ha volgut fixar en tots els estudis que tractin de donar resposta a aquest dos interrogants. 1) Quina relació existeix entre l’educació inclusiva i la inclusió social? 2) Què diuen les investigacions actuals sobre el potencial que té l’educació inclusiva com a eina per promoure la inclusió social? L’informe conclou que una educació inclusiva augmenta les possibilitats de la persona de trobar una sortida en el mercat laboral ordinari, ja sigui en la modalitat de treball amb suport, mentre que l’educació en un centre segregat condueix a un tipus de treball en tallers protegits.