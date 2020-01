Actualitzada 28/01/2020 a les 21:40

El president del grup parlamentari del PS va plantejar recentment en una sessió del Consell General el vot obligatori com una de les possibles solucions a l’abstenció creixent que hi ha en les diferents eleccions, especialment en les comunals. Evidentment, aquesta seria una solució que no fallaria mai, però que em sembla del tot desajustada en l’època actual. Aquí penso que el PS s’ha equivocat de totes, totes. No entenc massa com pot sortir aquesta “idea” d’una persona que no considero mancada d’intel·ligència, ni que digui les “coses” sense pensar, encara que potser algun cop li “corre” més la veu que el cervell. Aquesta “declaració” la trobo una ximpleria de mida considerable. No es pot obligar ningú a votar. Tots tenim el dret de votar el que volem o de no votar. Tenim tot el dret a no sentir-nos representats per ningú. Tenim tot el dret a protestar en la manera que respectant les “normes” creiem convenient. I una manera de protestar és precisament l’abstenció. Però no tenim l'obligació de votar, ja tenim prou obligacions perquè ara mateix se’ns vulgui imposar la de votar per “nassos”. Per molt que algun país aquest tema sigui obligatori, aquest fet em sembla una manera dictatorial pròpia de països tercermundistes. El que s’hauria de fer és fomentar la no abstenció d’alguna manera més “normal”, com per exemple: Sense pactes polítics contra natura. Sense repartiments de cadires. Amb transparència i proximitat. Complint els programes electorals. Sense prometre coses que no es faran mai. Sense haver de guanyar vots amb col·locacions a dit, augments de salaris...