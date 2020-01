Més enllà de la Declaració d'estat d'emergència climàtica

Continuarem treballant per aquells projectes que no es van incloure en la declaració i seguirem duent a terme la nostra acció de control al Govern perquè allò pactat s’apliqui

Actualitzada 28/01/2020 a les 21:39

Roger Padreny Carles Sánchez

La lluita contra el canvi climàtic és més necessària que mai. Aquesta és una lluita iniciada fa anys i ara una prioritat dins l’agenda política mundial, tot i que les dades ja fa temps que mostren un creixement constant de l’escalfament global. A més a més, els desastres naturals, fruit d’aquest escalfament, són a cada volta més devastadors i freqüents. Andorra té diferents obligacions a complir en matèria de canvi climàtic. A nivell internacional, l’Acord de París, que estableix mesures per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. I a nivell local, l’aplicació del contingut de la Llei 21/2018, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc). Aquest proppassat dijous 23 de gener, el Consell General ha reconegut la crisi climàtica i declarat l’estat d’emergència i ecològica. Ho ha fet amb una proposta d’acord elaborada conjuntament entre els tres partits que donen suport al Govern, l’associació Fridays for Future (FFF), el Partit Socialdemòcrata i que també ha comptat amb el vot favorable de terceravia. Concretament, del text inicial de 21 punts proposat pels grups parlamentaris Demòcrata, Liberal i Ciutadans Compromesos, el grup parlamentari Socialdemòcrata hem aportat 11 punts nous, tot respectant el format i el contingut de la primera proposta presentada. Aquests 11 punts afegits els podem dividir en quatre tipus de propostes: mesures per millorar l’aplicació de la Litecc; mesures de mitigació d’emissions i protecció del medi ambient; estudis que aporten dades per millorar les polítiques mediambientals i propostes pròpies del programa del PS a les Eleccions Generals del 2019. Finalment, el text que s’ha aprovat, després d’un procés de transacció, contempla 28 punts, sent un text més complet i aplicable que l’inicial. I aquest ha estat l’objectiu del Grup Parlamentari Socialdemòcrata en presentar l’esmena: que allò que s’aprovés fos una declaració més completa i, sobretot, efectiva des del mateix dia de la seva aprovació i no una mera declaració de principis. I, per fer-ho possible, hem afegit terminis que garanteixin el compliment de les propostes incloses i eines que facilitin l’execució de cada punt. També hi figura la dotació del fons verd als pressupostos del Govern per a l’any 2021. No obstant, ser el text final més complet i aplicable, encara han existit alguns punts que, per prioritats polítiques, no s’han decidit incloure. Entre aquests punts no inclosos, hi ha mesures per millorar l’aplicació de la Litecc, com la de destinar una taxa turística a la dotació del fons verd que preveu la Litecc, o bé promoure projectes de creació d’energia que no afavoreixin la crema de residus. En aquest sentit, hem considerat la creació d’una taxa turística per reduir l’impacte que té el turisme al nostre medi ambient. D’altra banda, ens hem mostrat escèptics amb projectes com el de la Cogeneració del Centre de Tractament de Residus de la Comella, el qual recapta la calor de la incineració de residus i així crea energia. El nostre objectiu passa per la reducció a la mínima expressió de la crema de residus i per projectes basats en energies renovables. També han quedat fora mesures de protecció del medi ambient, com garantir que Andorra sigui un territori sense aeroport, tant d’iniciativa pública, privada o mixta. Considerem que aquest tipus d’instal·lació suposaria un impacte mediambiental massa gran, a més, no el trobem coherent amb altres propostes incloses a la mateixa declaració d’emergència, com declarar Andorra reserva de la biosfera i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Entre les propostes pròpies de programa del PS, han estat descartades la creació de l’Agència Nacional de l’Aigua, una mesura que considerem principal per la bona gestió i coordinació dels recursos hídrics a nivell de tot el país. Dins d’aquestes propostes pròpies, hem aportat també al text la realització d’una auditoria de la presència d’amiant als edificis públics i legislar perquè es dugui a terme als edificis privats. No obstant l’eliminació d’aquest punt, estem contents i satisfets que s’establís elaborar una proposta d’acord sobre l’amiant, conjunta entre tots els partits, i presentar-la el març del 2020. Les diferències han estat diverses entre els partits participants en la proposta d’acord, però el bon treball constructiu i les ganes de dur a terme una declaració necessària van ser superiors. Així, el resultat final representa millor el conjunt de diversitat i arguments. Aquesta és una proposta que evidencia el millor que la política pot fer. Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata hem volgut aportar la nostra visió sobre què hauria d’incloure la declaració, impulsant determinades qüestions que considerem una prioritat. Ara que la declaració ja ha estat aprovada, continuarem treballant per aquells projectes que no es van incloure en la declaració i seguirem duent a terme la nostra acció de control al Govern perquè, allò pactat, s’apliqui.