El Moneyval i les OSAL

Vladimir Fernández Armengol

Durant la darrera quinzena del mes de desembre de 2019 Andorra va rebre la visita dels membres del Moneyval i durant la setmana passada es va publicar l’informe amb les conclusions de l’esmentada avaluació. En aquesta avaluació, els avaluadors han atorgat a Andorra un grau d’acompliment alt en 27 recomanacions, un grau d’acompliment correcte en 10 recomanacions, i un grau d’acompliment parcial en 3 recomanacions. Les 3 recomanacions en les què ha de millorar Andorra són la 8a Organitzacions sense ànim de lucre, la 31a Facultats de les autoritats d’ordre públic i investigatives, i 38a Assistència legal mútua. M’agradaria centrar-me en la recomanació 8a relativa a les Organitzacions sense ànim de lucre (OSAL). Les OSAL (a Andorra principalment Associacions i Fundacions) complementen l’activitat governamental en la prestació de serveis als necessitats en tot el món. Les OSAL gaudeixen de la confiança del públic, tenen accés a considerables quantitats de diners, moltes d’elles en efectiu, i un baix nivell de control intern i de supervisió pública, fet que tal com s’ha demostrat en altres països, els terroristes han aprofitat per recaptar i traslladar fons per finançar actes terroristes. Aquest no és un tema nou, ja que el passat mes de juliol de 2019 la UIFAND va publicar una nota informativa dirigida a Associacions i Fundacions en què feia tota una sèrie de recomanacions per prevenir el risc de finançament del terrorisme. Ara el Moneyval posa les OSAL com un dels principals punts que li queden a Andorra per millorar en matèria de PBC-FT. El món ha canviat molt ràpid per a les OSAL, i davant les recomanacions del Moneyval i les notes informatives de la UIFAND, els membres dels Patronats de les Fundacions i de les juntes directives de les Associacions farien bé a establir un programa de compliance que redueixi el risc i la responsabilitat que la seva organització pugui ser utilitzada indegudament.



*Vladimir Fernández, Soci Crowe