Al lloro, estem malament

Actualitzada 24/01/2020 a les 06:46

El nombre de milionaris a Espanya es va quintuplicar entre el 2010 i el 2019, fins a arribar a un total de 979.000 persones, segons es desprèn de l’Informe de la riquesa mundial 2019, elaborat per Credit Suisse Research Institute. D’aquesta manera, doncs, el 2010 Espanya comptava amb 172.000 milionaris, enfront dels 979.000 que hi ha a l’hora d’elaborar l’informe d’aquest any. El canvi en la distribució de la renda i la riquesa ha contribuït en un 6,9% a l’augment dels milionaris, i l’augment de la població hi ha aportat un 9,9%. Així, el 83,2% dels nous milionaris es deu al creixement de la riquesa mitjana. A finals del 2018, França tenia prop de 611.000 persones la fortuna de les quals superava el milió de dòlars. I a finals del 2023, l’estudi estima que aquest nombre augmentarà un 22% fins a arribar a superar els 745.000. Un augment molt més gran que anteriorment, ja que entre el 2013 i el 2018 el nombre només va augmentar un 10%. Segons l’informe anual del grup bancari Credit Suisse, 2,1 milions de llars franceses tenen actius superiors al milió de dòlars (al voltant de 871.000 euros), 259.000 llars més que el 2017. La fortuna global estimada d’aquest Top 20 mundial arriba a la vertiginosa suma de gairebé 1.200 mil milions de dòlars, gairebé idèntica al 2018. La majoria d’aquestes fortunes van ser acumulades per empresaris. Es pot notar que encara hi ha un predomini de les fortunes de la tecnologia. L’any passat, el 82% de la riquesa creada al món va acabar a les butxaques de les persones més riques del planeta, que representen l’1% de la població, mentre que la meitat més pobra de la humanitat (3.700 milions) no ha rebut res, segons l’informe, que es basa en diverses dades (Forbes, Credit Suisse, Banc Mundial, OIT, etc.) i en les seves pròpies enquestes de camp.