Impuls cap a un canvi en la seguretat viària

Només a través de la conscienciació podrem evitar la tendència alarmant i creixent del nombre de positius a les nostres carreteres

Actualitzada 20/01/2020 a les 20:48

Roger Padreny

Dijous 16 de gener vaig preguntar al ministre d’Interior, Josep Maria Rossell, sobre les campa­nyes previstes per prevenir la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Ho vaig fer amb la voluntat de treballar tots plegats per acabar amb aquest greu problema amb el qual ens trobem cada setmana, especialment les nits de divendres i dissabte, a les carreteres del Principat. Una problemàtica que, des del meu punt de vista, té com a solució realitzar més campanyes de conscienciació, destinades als perfils en què més infractors es detecten, joves d’entre divuit i trenta anys, i així evitar el creixement constant del nombre de positius. Una voluntat que vaig intentar reflectir en la pregunta oral que vaig formular. Una pregunta que, ja d’entrada, el ministre Rossell no va acabar d’entendre, que únicament es va dedicar a enumerar durant el ple, sense fer la pertinent anàlisi, les dades de les campanyes de control i sancions viàries fetes des del 2017. El mateix ministre assegurava que les dades de detencions havien crescut perquè la policia havia incrementat el nombre de controls. Un argument que, sota la meva mirada, té dues conclusions: primera, potser en el passat no es van portar a terme els controls necessaris, i segona, si l’augment de les detencions es deu al fet que hi ha hagut més controls, això significa que la magnitud de l’emergència nacional és molt més gran que la que reflectien les dades i que les polítiques públiques de seguretat viària no eren efectives. Dijous passat també vaig deixar palès que, tot i que considero escaient que s’apliquin les sancions pertinents als infractors, no veiem, jo i la resta de membres del grup parlamentari socialdemòcrata, aquesta via com la millor i única opció per acabar amb aquesta problemàtica. Ja que per a nosaltres la millor opció passa per unes bones i concretes polítiques de conscienciació, adaptades al perfil dels infractors i que evitin que agafin el cotxe sota els efectes de l’alcohol i les drogues. A més a més, vaig voler constatar que des del 2011 no hi ha hagut un objectiu clar d’acabar amb aquesta problemàtica. Un fet evident és que a Andorra no tenim ni un pla de seguretat viària, ni el tan promès i necessari nou Codi de Circulació. Dos textos bàsics per acabar amb aquesta qüestió. En definitiva, esperem que aquesta pregunta oral hagi servit d’impuls a Govern per apostar per un canvi en les polítiques de seguretat viària. Unes polítiques que, des del grup parlamentari socialdemòcrata, esperem que s’elaborin després d’un procés d’avaluació que evidenciï els èxits i fracassos de les poc eficients i efectives mesures passades. Unes polítiques que són la clau per acabar amb una problemàtica crònica i alarmant. Cal actuar en el nucli del problema, evitar que cada vegada hi hagi més persones que condueixin sota els efectes de l’alcohol. Només a través de la conscienciació podrem evitar la tendència alarmant i creixent del nombre de positius a les nostres carreteres.

