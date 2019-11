Actualitzada 19/11/2019 a les 21:06

No entenc aquesta gent de Tsunami Democràtic en el seu intent de col·lapsar Catalunya, perquè a qui estan perjudicant veritablement es als mateixos catalans amb aquests talls de carreteres que ens comuniquen amb França. Tampoc entenc els CDR que col·lapsen Barcelona, ja que perjudiquen els mateixos catalans. I ja no parlo de quan ens tallen els accessos a Andorra... Perjudicant els andorrans, que no tenim res a veure amb el tema i perjudicant treballadors de la Seu que han de pujar a Andorra. Hem pogut veure la reacció de la policia francesa davant els talls de carreteres, no ho han permès. No es poden permetre tampoc els talls a Catalunya. No demano violència, no en vull, demano diàleg i que tothom entengui que aquesta no és la solució, bloquejant les persones que volen fer o anar a la seva feina, o a comprar, o de turisme... Em provoca tristor sentir sobretot els camioners bloquejats amb els camions carregats de productes i les pèrdues milionàries que això provoca, i no precisament al govern espanyol. I si no que vagin a tallar les carreteres a Madrid, que és d’on ve realment el problema. Que es deixin uns de tallar carreteres i els altres que intentin formar un govern i a partir d’aquí establir un diàleg. És cert que dialogant tampoc s’aconseguirà la independència, tampoc l’alliberament dels presos ni l’amnistia, però sí que es pot aconseguir una millor situació per a Catalunya. Em demano qui hi ha veritablement al darrera de tots aquests talls de carreteres i què pretenen realment amb aquests talls. Pot ser que no tingui res a veure amb la independència i el procés?

#3 Roger

(20/11/19 13:58)



#2 peons d'un joc pervers...

(20/11/19 12:22)



#1 Conrad

(20/11/19 08:45)