El joc lamentable

18/11/2019

Fa uns anys s’anunciaven per televisió marques de tabac i tot tipus d’alcohol. La meva generació va créixer pensant que si fumaves cigarretes rosses americanes i bevies whisky escocès de qualitat ho tenies quasi tot fet per menjar-te el món, a pesar que en realitat t’estaven matant. Personalment, sempre havia defensat i defenso la llibertat individual; cadascú és molt lliure de fer el que vulgui amb el seu cos; però també, més tard, vaig aprendre que no cal que et bombardegin contínuament amb substàncies potencialment perilloses. Per aquest mateix motiu es va prohibir la publicitat de l’alcohol i el tabac i en pocs anys vam anar a parar a l’altre extrem: com a mostra serveixin els actual paquets de tabac, que amb les fotografies que mostren treuen les ganes de fumar a molta gent. Faig aquesta introducció perquè si hi ha alguna cosa en el món de la publicitat actual que no entenc és tot el que està relacionat amb el joc i les cases d’apostes: un món certament obscur que provoca la ruïna a més d’una família. Imagino que amb les cases d’apostes online passarà una mica la mateixa història que amb el tabac. Et venen una història glamurosa, quan en el fons es va a parar als abismals àmbits de la ludopatia. Ho poden pintar del color que vulguin, però la realitat, m’atreviria a dir que inclosos els casinos, és bastant trista. Posin qualsevol programa esportiu, qualsevol esdeveniment esportiu a la televisió i veuran com la publicitat d’apostes online no para; és quasi ofensiva i insultant. Apostes, apostes, apostes... si les anuncien tant, i pràcticament tots els equips de futbol porten la seva publicitat, serà perquè donen molts calés, i si donen molts calés, sembla lògic que deu haver-hi molta gent que n’està patint les conseqüències. Quan tindrem les primeres prohibicions? Espero que en l’àmbit de la televisió i els mitjans de comunicació no tardem gaire. I, en el fons, m’estranya escriure aquesta tribuna. Ho torno a repetir, en primer lloc hi ha la llibertat de l’ésser humà per fer i decidir el que sigui, però, si els plau, no ens escalfin el cap amb les maleïdes maquinetes, apostes, bonus gratuïts i tota la pesca. Moltes famílies es veuen abocades a situacions certament lamentables. Sí, potser està molt bé tenir casinos, sales de bingo, de joc i del que es vulgui; però no cal que les anunciïn com la gallina dels ous d’or, quan en realitat és l’estafa més gran del món. En definitiva, que el joc sigui tan lliure com es vulgui, però estaria bé prohibir-ne la publicitat.

