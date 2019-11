L'or blanc arriba aviat

Actualitzada 18/11/2019 a les 06:43

Andorra és un país dissenyat per acollir turistes i esquiadors que busquen la millor neu, envoltada d’atractius turístics que pocs entorns d’esquí poden igualar.

Cada any per aquestes dates les empreses turístiques, hoteleres, restaurants, centres Termolúdic i les pistes d’esquí dediquen grans esforços a preparar l’arribada de l’or blanc, que alerta milers d’esquiadors del moment en què poden començar a gaudir del seu esport favorit.

L’any passat l’obertura de pistes es va fer a principis de desembre, però la meteorologia va fer que la temporada acabés amb la venda de 2,45 milions de dies d’esquí, un 3% menys que l’any anterior.

Aquest any el Centre Europeu de Predicció del Temps (ECMWF) preveu un hivern llarg amb neu generalitzada, i especialment generós a la serralada cantàbrica i als Pirineus. Aquestes prediccions sembla que s’han concretat amb el toc de sortida a la temporada el 17 de novembre amb l’afluència de 2.000 esquiadors a Ordino Arcalís.

Si es confirmen les prediccions de l’ECMWF i les de les mateixes estacions, alguns dominis esquiables podrien arribar a tenir uns 170 dies, fet que superaria els 150 d’una temporada normal.

L’esforç realitzat farà que els esquiadors puguin gaudir de 3.075 hectàrees d’àrea esquiable, 303 km de traçat distribuïts en 197 pistes, i uns canons de neu que garanteixen que el 60% de la superfície sempre tingui neu. Els completen 118 remuntadors amb capacitat per transportar 168.000 esquiadors/hora, bars, escoles d’esquí...

Si be les pistes d’esquí son les estrelles de l’hivern, els hotels, els restaurants, els comerços, les activitats com l’Andorra Shopping festival, els museus, i moltes altres activitats completen l’oferta. Els que ens visiten que saben el difícil que es trobar un conjunt com el que els ofereix Andorra, un país dissenyat per oferir als seus turistes i esquiadors una experiència única.