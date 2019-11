Per molt que vulguem camuflar-ho amb cortines de fum, és ben senzill

Actualitzada 16/11/2019 a les 06:46

En el fons és ben senzill. Se’n diu CEDAW, ve de l’ONU i, si fóssim anglesos, les sigles ens quadrarien amb Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona. Fan informes i recomanacions i coses d’aquestes que fan els organismes internacionals. Aquests, en concret, són una colla d’experts en drets de la dona de tot el món que avaluen si els Estats van fent o no els deures pel que fa a allò que recomana o obliga, entre d’altres, la Convenció per a l’eliminació de totes les formes de discriminació envers les dones. Reprenguem-ho. Experts internacionals. Independents. No l’oposició. No una organització radical. Experts internacionals. Sota l’auspici de les Nacions Unides. Basant-se en el compliment no d’una juguesca, ni tan sols d’un programa electoral, no, d’un conveni internacional. D’un conveni internacional de l’àmbit dels Drets Humans. Que sí, que es van escoltar organitzacions però també representants dels poders públics, perquè és això el que fan els comitès d’experts, recollir informació d’arreu, per contrastar-la i per poder fer informes amb garanties. Perquè els governs només ens aporten una versió de la realitat. Perquè la societat civil ens n’aporta una altra. I ja és ben normal que sigui així. Reprenguem-ho una vegada més, perquè és ben senzill: un comitè d’experts internacionals que es miren el compliment de coses vinculades amb els Drets Humans a casa nostra. I que ens diuen que miau. Que ens estiren les orelles. I nosaltres, fent-nos els andorrans. Un cop més. I costa d’entendre. A mi, com a mínim, se m’escapa. Em falla la seqüència lògica. Perquè se suposa que, per exemple, no despenalitzem l’avortament perquè ens crearia un daltabaix institucional. I es veu que no ens interessa aquest daltabaix perquè complicaria l’encaix en la comunitat internacional. Però resulta que amb aquesta estructura institucional que suposadament ens impedeix despenalitzar l’avortament no tenim un encaix gaire galdós en la comunitat internacional, per què, escolteu, que t’estirin les orelles per qüestions relacionades amb els Drets Humans, gaire bé no prova. I res. Que és ben senzill. Que no anem bé, per molt que vulguem camuflar-ho amb una o múltiples cortines de fum que, de nou, no parlen gaire bé de nosaltres…