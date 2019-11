Actualitzada 15/11/2019 a les 21:42

Per què ens comportem de certa forma? Què és el que ens fa canviar? Hi ha molts factors, però, en bona mesura, som fruit de les influències del nostre entorn. I no ho diuen els llibres d’autoajuda, de cap a caiguda, sinó que ho confirmem nombrosos estudis. I quan parlem d’influències, incloem les persones que ens envolten. Deia el famós empresari i motivador Jim Rohn que és molt important el nostre entorn pel qual estem completament influenciats. Acabem, afegeix Rohn, sense adonar-nos, fent les mateixes bromes, anant als mateixos llocs i repetint les mateixes frases que els nostres amics. Tot canvia i tot flueix i les persones també, hi ha molts factors que porten al canvi, però un d’important és l’entorn i no només el que triem sinó el que ens ve donat per la feina o el veïnatge. Així que sou, en part, gràcies a les persones que us envolten... els Tonis, les Mòniques, les Annes, les Patrícies, les Elisabeths, les Montses, els Xavis, les Judiths o les Roses, per tot el que us ensenyen. Aquells que cada dia us aporten alguna cosa. Donen lliçons d’humilitat, de fortalesa, d’amistat, però també diuen el que costa de sentir. I allunyeu-vos dels que amb la seva mala actitud, egoisme i covardia mostren quin és el camí que no s’hauria de seguir, que visualitzen amb claredat on se situa el cantó fosc. Així que trieu bé les vostres companyies perquè com diu Robin Sharma, un dels millors experts en lideratge, el gran perill d’estar envoltats de gent no excel·lent és que comences a tornar-te com ells.