Escoltar, respectar i debatre

Poder discutir i raonar sobre la base d'allò que opinem és saludable

Actualitzada 14/11/2019 a les 06:29

És la base de tot. Si som capaços d’escoltar el que els altres ens diuen tindrem l’empatia i la capacitat de posar-nos en el lloc de l’altre, saber com pensa o com li afecten les coses que moltes vegades no tenim en compte. Ja siguin els nostres fills, la nostra parella o les persones en general si treballem en contacte amb el públic, hem de ser capaços d’escoltar sense prejutjar, d’entendre les coses des d’un altre punt de vista que podrà o no coincidir amb el nostre. No es tracta de donar la raó a l’altre, ja que és del tot saludable tenir opinions diverses, no estar d’acord, i per tant poder discutir i raonar sobre la base d’allò que opinem, essent respectuosos amb l’altre interlocutor, tot sabent estar a l’altura de les circumstàncies, que de vegades és complicat. Dialogar, conversar i escoltar ha de ser la base de les relacions humanes. Moltes vegades ens limitem a escoltar únicament les paraules que ens diuen, però totalment al marge d’allò que l’altra persona ens està expressant veritablement, la seva intenció o els seus sentiments. Aquesta manera d’escoltar podria evitar molts conflictes innecessaris en les relacions humanes. De fet, només nosaltres tenim la capacitat d’evitar el conflicte. Escoltar comporta observar, sentir i sobretot respectar les opinions expressades contràries a les nostres conviccions, valors o cultura. Això no implica, però, que l’expressió dels nostres ideals pugui implicar una manca de respecte als altres. Manifestar-se coartant la llibertat dels altres no pot ser admès de cap de les maneres, perquè si bé està expressar-se, bé està respectar els que no pensen igual. Escoltar, per tant, sempre ha de ser aprendre, dels altres i fins i tot d’un mateix, perquè escoltar la nostra veu interior és una de les coses més importants que pot fer que tinguem la calma necessària per estar bé amb nosaltres mateixos i tenir la desitjada pau interior.