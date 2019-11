Coherència (II)

Actualitzada 13/11/2019 a les 06:34

Pintat i López, units per una confluència d’interessos. Aquest és el titular del Diari del 06/11/2019.

Potser sí, per què no? Encara que jo no ho entengui així. Perquè veig que les llistes les han fet per separat allà on han pogut fer-les, fet que demostra la coherència de la qual parlava la darrera setmana. L’article en qüestió comenta: “La presència in extremis de terceravia a Escaldes i del PS en solitari a Sant Julià va més enllà dels comuns i busca desgastar DA.” Per què no, també? Formaria part de la feina a fer. Desconec si la llista de terceravia es va fer in extremis a Escaldes, no es tracta de la meva parròquia, però entenc perfectament la llista en solitari a Sant Julià del PS. No era la meva opció preferida, ja vaig comentar amb anterioritat que per guanyar UL a Sant Julià havien d’anar tots plegats, a l’estil de Laurèdia en Comú. Però els personalismes, l’afany de protagonisme, els records de passades eleccions, l’animadversió per algunes persones, etcètera, no ho han fet possible, encara que tampoc fos gaire coherent. UL parteix doncs com a favorit, amb suficient caixa per pagar una campanya electoral i amb molts efectius a pesar de les diferències internes. Desperta Laurèdia, no. Veig aquí molta mancança de coherència i els dubtes de qui es farà càrrec de les despeses de la campanya. El PS tampoc parteix com a favorit, però surt amb coherència i amb la suficient trajectòria i experiència a “cobrir” les campa­nyes electorals. Haurem d’esperar doncs a veure els programes, els debats, la campanya electoral i finalment els vots per saber qui ha estat més coherent.