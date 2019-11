Els valors en política

Actualitzada 11/11/2019 a les 06:56

No és la primera vegada que reflexiono entorn d’aquesta qüestió. Em preocupa i ens hauria de preocupar a tothom. Fa unes setmanes un mitjà escrit deia molt ben dit –encara que massa moderat– el que moltes persones pensem: “L’afany per la cadira ha portat a veure néixer aliances impensables que trenquen el sistema de partits i que acaben derivant en llistes, en alguns casos, d’un nivell difícil de qualificar”. Les aspiracions de tot partit polític a governar són ben legítimes però una altra cosa són les formes i el respecte a la ciutadania. No tot s’hi val, com tampoc és necessari criticar amb arguments que, a banda de falsos, estan construïts sense fonament. Caldrà veure els programes per valorar què és el que s’ofereix als votants amb tot aquest batibull de sigles. La ciutadania hauria de demanar i exigir coherència en les propostes i les accions perquè, encara que siguin unes eleccions comunals en què la gestió és molt important, les idees i els valors també hi compten. Hauríem de reivindicar uns serveis socials comunals concebuts des d’un criteri de qualitat i equitat i uns nuclis urbans destinats a les persones que hi viuen i dissenyats amb criteris de sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Hauríem de reclamar una participació ciutadana real en el govern de l’administració local, en les seves estructures i amb una gestió transparent, com també exigir el compliment dels programes electorals.

Des del PS creiem que és possible governar a partir de valors positius i aquests són els que acompanyen el nostre compromís amb la ciutadania. No defallirem en la tasca de recuperar la confiança de la ciutadania pels projectes polítics i per fer-ho acollirem les demandes socials creixents i ens allunyarem dels debats estèrils i molt especialment d’aquells que no responguin a la recerca de la millora de la qualitat de vida de les persones.