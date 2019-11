Actualitzada 09/11/2019 a les 06:54

Aquesta setmana, per als “ionquis” de la política ha estat més que entretinguda. Hi ha qui gaudeix veient una pel·li de riure amb un bol de crispetes o un partit amb la cervesa en mà. Als friquis de la política ens apassionen els debats televisats. És una cita per viure en comuna amb un ull a la televisió i l’altre al Twitter per no perdre’s el debat paral·lel, que de vegades es més interessant. Més enllà de qui guanya el debat és apassionant el fet d’analitzar des del vestuari, perfectament estudiat, als moviments, i com no la impagable mise en scène perfectament assajada. Els cops d’efecte, les envestides, el càlcul electoralista que fa variar o moderar el discurs, els girs a esquerra i dreta, els canvis d’opinions i el fair play amb altres contrincants. La

barreja, la suma de l’enginy, la rapidesa en la resposta, l’oratòria i el discurs entronen o enfonsen un candidat. El primer debat televisat va canviar la manera de fer política. Va ser el 26 de setembre de 1960 entre Nixon i Kennedy i va resultar determinant. La imatge impol·luta, bronzejada, fresca i cuidada d’un home que dominava el llenguatge televisiu com Kennedy xocava amb un Nixon gris que no es va voler ni maquillar i que no parava de suar pels dolors que li provocava la seva recent operació de genoll. Poc importa de vegades, encara que això sigui trist, el contingut de les propostes i la preparació dels aspirants, la política més que mai és xou. Es fan avant-matches de debats i tertúlies postdebat. Tot plegat per explotar al màxim un espectacle que polvoritza els índexs d’audiència i és d’allò més rentable.