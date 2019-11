A favor del vot

No tornarem a tenir veu fins al 2023

La política ho inunda tot. Encara que no hi donem importància, gairebé tot el que ens envolta depèn de la política i dels polítics. Els horaris de les llars d’infants, un gir a l’esquer­ra permès o prohibit, les tarifes dels aparcaments, l’estat dels camins de muntanya, la programació de la Temporada de teatre, la ubicació dels contenidors de brossa, els terminis o els materials utilitzats per a les obres de millora, la qualitat de l’aigua que surt de l’aixeta, els equipaments esportius, el nombre de pensaments que es plantaran a les zones verdes aquest hivern… tot això i més depèn de les decisions que prenen les les majories polítiques que governen als set comuns i que es renovaran el proper 15 de desembre. En altres ocasions ja he fet esment de la importància de no quedar-se a casa i anar a votar. Penso fermament que no s’ha de deixar escapar una de les úniques ocasions que tenim els ciutadans perquè ens escoltin de manera vinculant.

És clar que la política com a concepte injustament ha caigut en un desprestigi profund. I és injust que estigui tan mal vista perquè en el fons la política la fan les persones i són aquestes que la fan bona o nefasta. Segons el diccionari de la llengua catalana, la política es defineix com el conjunt de teories sobre el govern de la societat i d’activitats pràctiques relacionades amb la gestió dels afers públics. Per tant, qui pren les decisions d’aplicar el conjunt de les teories o d’activitats és qui és responsable del resultat final, no la política en si mateixa.

Molts ciutadans i ciutadanes han caigut en el major dels desencisos i han perdut la fe d’anar a votar a les convocatòries electorals. I se’ls pot entendre perfectament. Els polítics tot sovint els ho posem difícil. Però sobretot, abans de quedar-se a casa, val la pena pensar en totes les qüestions de l’inici de l’article i que durant quatre anys hi haurà persones que prendran decisions en un sentit o un altre. Penso que pel que ens hi juguem, val la pena revisar atentament els programes i les llistes que es presenten a cada parròquia i prendre una decisió.

És important pensar que tenim l’oportunitat de dir-hi la nostra. Pensem en tots els aspectes que dependran de les decisions dels propers consellers i conselleres comunals. I recordem que en l’àmbit dels comuns no tornarem a tenir la veu per elegir de nou les majories comunals fins al 2023.