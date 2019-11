Actualitzada 05/11/2019 a les 20:32

En el meu anterior escrit ja parlava sense conèixer encara les possibles llistes electorals de pactes i coalicions sense solta ni volta, molt difícils d’explicar, que no sigui tan sols per l’obtenció de la tan apreciada cadireta. Finalment així ha estat en la majoria dels casos, però no en tots. A Andorra la Vella trobem DA amb SDP i amb Liberals. Com es pot votar això en una capital? A Sant Julià, DA amb Desperta Laurèdia i SDP, i no sé si també Liberals. A Encamp, DA amb Liberals, seguint la tònica de Govern. A la Massana, CC amb DA, SDP i Liberals. Aquí ningú els farà ombra, una llàstima. A Ordino, DA amb Liberals i SDP. Seguint la mateixa tònica. A Canillo no sé ben bé què és Objectiu Comú. Tot plegat em sona a una manca de coherència d’una magnitud considerable, sobretot per part d’SDP, que es fica allà on pot, i de DA, que juga a la puta i la Ramoneta amb Liberals. No és el cas de PS + Independents o de terceravia + Independents, ja que aquests dos grups o partits han demostrat ser coherents. Tampoc entenc les acusacions des de DA dient que “els socialdemòcrates han embastat un pacte no escrit, implícit, amb terceravia”. Què volen dir amb això? Resulta que ser coherents significa anar en contra de DA? Ara ja no vull parlar de votar o no votar, ni de votar tan sols el número 1 i 2 de la llista, sinó de votar amb coherència. Si creuen que els matxambrats són coherents, cadascú pot tenir els seus raonaments, votin aquests pactes, i si no ho creuen votin coherència, o si tampoc els agrada la possible coherència, votin en blanc. El que no m’agrada ja és veure una elevada abstenció.