Va dir continuisme?

Viuen en una dimensió diferent de la ciu­tada­nia escaldenca, ens estem apagan!

Actualitzada 01/11/2019 a les 20:59

Fa quatre anys vaig rebre la visita d’un amic, el Marc Magallon, i em va proposar anar junts a les eleccions comunals del 2015. Al principi no entenia per què un empresari havia d’implicar-se en política, però no vaig trigar a recordar que sempre havia predicat que tots algun dia havíem d’“estirar del carro”. Vaig accedir-hi i fins avui. Durant aquests anys, primer des del comitè de L’A E-E i ara com a Conseller Comunal L’A he recollit molts enemics, però ja sabeu que el cervell humà té memòria selectiva i vols quedar-te amb tots els inputs positius. La meva, nostra, lluita ha portat de tot, incidir en l’anul·lació del projecte de l’heliport de les Tresoles, impedir la càrrega i descàrrega comercial a la zona de Vivand, denunciar la més gran aberració urbanística permesa al nostre país, el Clot d’Emprivat, aconseguir la col·locació d’elements antiterroristes a Vivand. I també el dia a dia d’un conseller, intentar minimitzar l’impacte de botigues tancades, canviar l’horari de neteja de Vivand, alertar del perill de la no-connexió a les xarxes d’aigües d’Andorra i Encamp, reompliment de la terra dels arbres de les voreres i evitar accidents, tot això i més des de la minoria. Ara toca impulsar la nostra parròquia a un nou escenari turístic. Avui en dia estem vivim d’un turisme sustentat per la neu, shopping, iniciatives comunals culturals, i per projectes com Caldea, seria impensable imaginar-nos el nostre país sense aquest tan criticat projecte. Gràcies, valents impulsors! Arriba doncs el moment de capgirar la parròquia a nous projectes turístics que ens aportin aquell clúster d’ofertes perquè Escaldes-Engordany sigui un lloc per somiar. No entenc les declaracions de continuïtat, o no saben l’estat de les persones i empreses o bé viuen en una dimensió diferent de la ciutadania escaldenca, ENS ESTEM APAGANT! I si en aquestes Comunals 2019 E-E guanya algú continuista, ja sabeu, ens veiem a l’infern...