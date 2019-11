Meritxell a la Fira

Actualitzada 31/10/2019 a les 20:34

El soroll d’aquests dies amb l’elaboració de candidatures, els noms que adopta cada llista segons la parròquia, les estratègies –que podríem qualificar de martingales en alguns casos– d’uns i altres... (l’enumeració de tot el que acostuma a passar en el període de confecció de llistes és molt llarga) no ens hauria de fer perdre de vista un dels fets més significatius que s’han produït el darrer cap de setmana: l’exposició Memòries de la construcció de l’avinguda Meritxell, que es podia visitar en el marc de la Fira d’Andorra la Vella. Confesso que la Fira ja fa uns quants anys que no m’atrau, tot i reconèixer-li la seva importància, però que en canvi mai em perdo la del bestiar de cada 27 d’octubre. Enguany, però, vaig baixar expressament de Sornàs per veure, contemplar i assaborir l’exposició sobre com s’havia format i crescut el principal eix viari i comercial del país. La vaig celebrar, em va complaure, tant en el seu disseny i disposició com en el seu contingut. Hi ha un gran treball de fons i estic convençut que el que hem pogut veure només és la punta de l’iceberg de tota la documentació recollida i les hores i hores de testimoniatge que s’han enregistrat. Per tant, inquiet com soc, amb ganes sempre de saber més, espero amb ànsia una segona part, l’aprofundiment en un dels fets més importants del segle XX al país, que va contribuir al seu desenvolupament econòmic i que entenc que és impossible de fer i visualitzar en una exposició feta a mida pel marc en el qual es presentava. Mentrestant, tenim el web on es recull tota la mostra i podem repassar les principals dades i tornar a escoltar els testimonis amb més calma.