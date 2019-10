Andorra i la UE, parlem-ne...

Les preguntes i aportacions expressades ens ajudaran, sense cap dubte, a construir posicions de negociació més sòlides, ja que incorporaran el parer de la ciutadania

El Pas de la Casa va acollir dilluns passat la darrera de les vuit reunions públiques que s’han dut a terme a totes les parròquies per compartir amb la ciutadania el projecte de negociació d’un acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea.

En primer lloc, voldria aprofitar aquest espai per agrair sincerament a totes les ciutadanes i ciutadans que han dedicat una estona del seu temps a participar en aquestes reunions el seu esforç, interès i implicació en el debat que teníem la voluntat d’obrir. Heu estat gairebé un miler de persones les que hi heu assistit i heu intervingut en el debat sempre amb preguntes pertinents! Així doncs, gràcies!

Les preguntes i aportacions expressades ens ajudaran, sense cap dubte, a construir posicions de negociació més sòlides, ja que incorporaran el parer de la ciutadania. Durant les seves intervencions en aquestes reunions públiques, el cap de Govern ha recordat que serem més forts a la taula de negociació si sabem identificar, de manera precisa, quines qüestions mereixen una mirada atenta i prudent per part dels habitants d’Andor­ra. Així mateix, l’opinió recollida dels assistents a les reunions resulta molt valuosa per modular les línies de negociació d’algunes parts del futur acord.

Aquesta primera ronda de reunions públiques no s’ha conclòs del tot i encara ens falta visitar els estudiants i treballadors andorrans que resideixen a Barcelona (21 de novembre) i a Tolosa (25 de novembre), així com conduir una sessió en línia (28 de novembre) per a totes i tots els que no s’hagin pogut atansar a les sessions presencials.

És evident que era imprescindible parlar del procés de relació d’Andorra amb la Unió Europea i esmerçarem els esforços necessaris perquè tothom pugui trobar el canal de comunicació més adient i que la ciutadania ens pugui formular els dubtes, les inquietuds o les demandes d’informació que consideri. Ens hem compromès a respondre a totes les preguntes, sempre que tinguem la capacitat de fer-ho –i en cas contrari així ho notificarem–, i mantindrem aquest compromís.

Amb el mateix neguit de comunicar sobre l’acord que s’està negociant, s’ha habilitat un nou espai web (www.andorraue.ad), en què trobareu informació sobre l’històric dels acords ja existents entre Andorra i la Unió Europea, bibliografia relacionada amb els models de relació amb la Unió que s’han analitzat, un apartat de preguntes freqüents (FAQS) i un formulari de contacte a través del qual tothom pot fer arribar qualsevol dubte, pregunta, suggeriment o demanda a la secretaria d’Estat. Us convido a visitar aquest espai i compartir amb nosaltres la vostra opinió sobre el contingut.

En aquest mateix espai web també penjarem pròximament les síntesis de cadascuna de les reunions públiques en les quals, també gràcies a la col·laboració d’un assistent voluntari, hem resumit les qüestions que més us preocupen i a les que hem intentat aportar una resposta.

La segona ronda de reunions públiques, en la qual començarem a treballar ben aviat, està prevista per a final d’hivern. En aquestes sessions us proposarem tractar casos pràctics lligats a la lliure circulació de mercaderies, aprofitant que hem avançat suficientment en la negociació d’aquesta llibertat per poder anticipar els efectes del futur acord sobre bon nombre de sectors d’activitat.

Aquesta segona ronda de reunions públiques ens permetrà aportar respostes pràctiques i precises a demandes concretes que la ciutadania hagi formulat, ja sigui durant les reunions, ja sigui per qualsevol altra via, i que demanen una comparativa entre la situació actual d’un negoci o activitat amb la situació que es donaria amb l’acord d’associació en vigor. Aquest exercici ens permetrà entrar, entre d’altres, en les subtilitats que diferencien la unió duanera, del territori duaner o de la lliure circulació de mercaderies, permetent modular afirmacions com les que expressava el Sr. Josep Dallerès en aquest mateix mitjà en l’article del 28 d’octubre.

Amb aquest objectiu, unes setmanes abans de la propera ronda de reunions públiques us convidarem que compartiu amb nosaltres situacions reals que desitgeu que utilitzem per analitzar-les i poder efectuar aquest exercici comparatiu, que ens permetrà mostrar de manera més concreta i per a diferents sectors d’activitat l’efecte de la pràctica de la lliure circulació de mercaderies.

La secretaria d’Estat d’Afers Europeus té la responsabilitat d’assolir la negociació del millor acord possible per a Andorra, però també la responsabilitat que aquesta negociació esdevingui un projecte compartit i col·lectiu. Espero que puguem aconseguir-ho... I quan dic “puguem” faig referència al conjunt de la ciutadania. Gràcies per la vostra implicació!