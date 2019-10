Ètica, justícia i política internacional

Com no criticar el contrapeu dels americans al poble kurd?

Actualitzada 30/10/2019 a les 07:06

És una obvietat afirmar que les regles que regeixen la política internacional poc tenen a veure amb els conceptes d’ètica i justícia, en el sentit el més trivial de la paraula. Ho demostra, una vegada més, l’ofensiva de Turquia en contra dels kurds de Síria, amb la benedicció del president americà, que es caracteritza per la seva versatilitat i que fa la impressió de quasi sempre jugar a contrapeu. Així, després de sacrificar-se, amb molta valentia, i d’ajudar el camp occidental en la guerra contra els terroristes islàmics, els kurds es veuen abandonats pels seus antics aliats, i més específicament els americans, i se’ls ofereixen com a trofeu de caça a un Erdogan que, a més a més, instrumentalitza aquest conflicte en el marc de la seva política interna, tenint en compte els últims resultats electorals decebedors per al seu partit. Per a més inri, es torna conseqüentment a acordar una gran preponderància als dirigents de Síria, tot i els crims que se’ls pot imputar. I aquesta incomprensible ofensiva permet finalment al tsar de de totes les Rússies d’ostentar de nou un paper rellevant en aquesta part del món, fent de mitjancer entre Turquia i Síria per consensuar una treva, que només té com a finalitat última evacuar o, millor dit, expulsar els kurds d’un dels seus ter­ritoris històrics.

Per desgràcia, i ho podem lamentar, el paper de la Unió Europea queda molt discret en aquests esdeveniments, per no dir que esdevé totalment exclosa de la resolució d’aquesta crisi. Ni la diplomàcia europea, en via de constitució, ni tampoc la dels estats forts de la Unió han pogut incidir en aquestes decisions dels uns i dels altres, que només tindran com a resultat augmentar la tensió en aquesta part del món i suscitar, en el futur, altres conflictes d’encara més difícil resolució. Semblaria que alguns dirigents no sàpiguen extreure les lliçons de la història i no vulguin anticipar el que pot ocórrer. Guardant les distàncies, podríem comparar la situació actual, en certa manera, amb la de l’Afganistan, país en el qual els americans van ajudar inicialment els talibans, els quals es van girar posteriorment en contra del seu aliat i de tot el que representa la civilització occidental.