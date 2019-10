Gràcies, Chiqui

Hi ha qui aprofita l’experiència pròpia per ajudar els altres de forma altruista i aportar exemple a tots plegats.

Actualitzada 28/10/2019 a les 06:52

Aquest és el cas de la Chiqui Novis. Una infermera i malalta de càncer de pit que ha volgut aportar el seu gra de sorra a la lluita contra aquesta malaltia.

S’ha esforçat per donar visibilitat als efectes de la malaltia sobre el cos de la dona, i a dones que l’han patit o encara la pateixen.

En el marc de la Jornada pel Dia Mundial del Càncer de Mama: Una visió holística, s’ha exposat que el càncer de pit, de la mateixa manera que qualsevol altre tipus de càncer, ha de ser tractat d’una forma holística.

Durant la jornada es va inaugurar l’exposició de fotografies Jo sóc la vida, de la Chiqui Novis, on es van poder visualitzar de forma impactant però clara els efectes de les mastectomies. Va ser un moment d’una gran emotivitat impossible de contenir.

Durant la resta de la jornada es van fer diferents conferències i vull destacar algunes reflexions.

El Joan Reventós, director de la Fundació Kalida, va exposar que l’objectiu dels centres Kalida és oferir espais per millorar la qualitat de vida i tractar l’angoixa amb suport emocional als pacients amb càncer i les seves famílies.

El Dr. Toscas ens va endinsar sobre el tractament amb radioteràpia i com la revolució en el tractament poden disminuir les sessions de forma molt considerable.

A la tarda, la Chiqui Novis va recordar-nos la necessitat de plantejar la visió holística en els pacients amb càncer.

La psicooncòloga Eva Baillés va donar èmfasi a la importància d’actuar des del principi sobre la part emocional i afectiva de les pacients.

La Marta Rosdevall, infermera oncològica, va ressaltar la importància de l’atenció d’infermeria durant tot el procés de la malaltia.

La també infermera i experta en imatge corporal i dermoestètica Montse López va mostrar-nos com es pot ajudar amb la micropigmentació tant sobre celles, cicatrius o posteriorment en la reconstrucció mamaria.

Explicar-nos la importància del ioga durant el procés del càncer i com es converteix en un aliat va ser a càrrec de l’Eugeni De Santiago.

L’Eva Garcia, enginyera, va explicar com podem millorar la nostra realitat aplicant l’enginyeria al cervell.

I, finalment, l’Esther Feliu ens va exposar la seva emotiva lliçó de vida amb el càncer de pit. A tots ells, gràcies.