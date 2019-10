L'iceberg de la vergonya

Actualitzada 27/10/2019 a les 06:40

A mitjans de mes vaig tenir l’oportunitat de participar en una formació adreçada a professionals de la comunicació sobre violència de gènere. En concret, al voltant de les eines necessàries per prevenir-la. M’agradaria felicitar per la iniciativa l’Àrea de Polítiques d’Igualtat d’Afers Socials, amb la Mire Porras al capdavant. Ella i el seu equip fan una feina excel·lent des de fa molt de temps. Molt especialment voldria donar les gràcies a la Mònica Álvarez, la psicòloga experta en violència envers les dones, de l’àrea esmentada, que va ser la persona encarregada d’impartir la formació el dia que jo hi vaig ser present. Hi ha moltes maneres d’impartir un taller i he pogut participar en molts. Però aconseguir un ambient d’interacció, atenció i viu debat com va fer la Mònica, només poden fer-ho les professionals que viuen la seva feina amb majúscules. A l’inici de la trobada ens van lliurar un dossier que ampliava els continguts del taller. En els dies posteriors a la formació he tingut l’ocasió de llegir-lo de forma íntegra. Es recullen quatre parts. Una primera d’introducció, amb el marc legal existent. Una segona sobre la socialització i les creences prèvies, seguida d’un bloc específic sobre la violència de gènere i un darrer, en què es fixa l’atenció en aspectes com la detecció, l’actuació i la derivació posterior. Més enllà de conèixer amb detall el marc que envolta una realitat tan colpidora com la violència de gènere i saber-la diferenciar d’altres xacres, com la violència domèstica, la informació rebuda ha fet que puguem tenir una visió panoràmica d'aquesta. Seria molt bo poder penjar a internet el dossier esmentat perquè caldria que tothom hi pogués accedir. Si mai no heu tingut l’ocasió de veure’l, us recomano que busqueu el que es coneix com l’iceberg sobre violència de gènere que ha dissenyat Amnistia Internacional. Tan fàcil com posar això mateix en un cercador. I ja em direu.