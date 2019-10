Companys de viatge

Amb les maletes, una idea clara

de l’agenda i del trajecte a seguir

Actualitzada 25/10/2019 a les 06:37

Dilluns acaba el termini per presentar la llista de compa­nyes i companys amb els quals emprendré un viatge de quatre anys. L’experiència em diu que quan fas el pas d’iniciar una nova aventura has d’anar ben acompanyat. Els bons moments augmenten exponencialment si entre els membres del viatge hi ha una bona sintonia. Però lamentablement també cal pensar en els imprevistos i les sorpreses que poden sorgir al llarg del temps. Aquests s’han de poder solucionar amb resultat satisfactori per a tots. I això no és tan evident amb grups de persones.

Sempre dic que la política és estimulant, però la fan malbé algunes persones. Però atenció. No totes les persones som iguals i per tant també és important lluitar contra el mantra que tots els polítics són iguals.

Surto d’una mala experiència del darrer viatge. Els companys amb els quals vam fer un llarg camí finalment no van estar a l’altura de les circumstàncies. Vam fer un viatge prou interessant però lamentablement va tenir un mal final. Això va fer que aflorés una decepció profunda. De tot se n’aprèn. En aquella ocasió vaig aprendre que abans de sortir de casa, sempre estaré segur que la gent que viatgi amb mi sigui la més compatible que pugui trobar. Per això caldrà tenir moltes precaucions a la temptació d’unir-se a grups que sense conèixer-los bé, ofereixin llampants avantatges immediates que es tornen en conflictes a les primeres de canvi.

Aquests darrers mesos hem estat treballant intensament per trobar qui serà l’equip de catorze persones que portarà a terme el nostre projecte polític per a la parròquia. Un equip de persones que compartim l’estima per Encamp i el Pas de la Casa, la passió per la bona política i una gran vocació de servei públic. Compartim també la visió que cal innovar la manera de fer política per poder donar la volta a la situació de caiguda lliure en la qual es troba aquesta parròquia. I, per descomptat, en aquesta aventura no estem sols, a banda de l’equip n’hi ha molts participant perquè tot acabi en bon port. Tots ells es mereixen un agraïment sincer pel suport incondicional. I ja hi som tots, amb les maletes a punt, amb una idea clara de l’agenda i del trajecte a seguir. Esperant amb il·lusió que arribi el moment d’agafar l’avió.