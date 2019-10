Sentit comú a l'economia

Actualitzada 21/10/2019 a les 20:56

Joan Arderiu

L’avantatge de viure en un país petit és que n’has de sortir de tant en tant, o més sovint que persones que viuen a estats propers al nostre, per necessitats més o menys grans. I sortir de casa ens fa inevitablement comparar el que trobem fora: a vegades, sí que veus solucions a problemes similars als d’Andorra, aplicables sense gaires dificultats. Per exemple, en temes d’economia i creixement. Posar sentit comú i fer projectes realistes, factibles i executables en un termini raonable ha de permetre resoldre problemàtiques reals. Aquests projectes han de conduir el país cap al progrés, la cohesió social i el desenclavament. Les problemàtiques principals en temes econòmics que afecten la població a Andorra són l’accés a l’habitatge, la renovació del teixit empresarial i comercial, la necessitat de gaudir i explotar els nostres recursos naturals de forma responsable i sostenible, aconseguir la transició energètica, etc. Són exemples de problemàtiques que, plantejades des d’un punt de vista pràctic, a més de la visió més estratègica a llarg termini, poden donar solucions satisfactòries per a tots. I a més curt termini. Simplificar i agilitzar els processos per obrir un negoci o construir un habitatge resoldrien problemes reals diaris de la població i dels empresaris per crear més activitat econòmica. La possibilitat de presentar per part d’inversors estrangers els documents per obrir negocis en altres idiomes que el català també seria un punt d’ajuda interessant. I entendre la transformació del comerç per poder-nos anticipar a les demandes dels consumidors, només mirant les seves preferències en xarxes socials, és un element crucial. A més, hem d’incorporar ja criteris mediambientals i socials en totes les decisions, anant cap a una economia circular que permetrà una millor gestió dels recursos de forma global. El sentit comú se’ns suposa però a vegades el deixem de banda davant de grans teories, i jo opto per treballar en equip amb la ment oberta i pràctica des de tots els àmbits.