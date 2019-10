Reformar el pla comptable

Cal adaptar el nos­tre PGCA a l’evolució de la normativa comptable de la UE

Actualitzada 21/10/2019 a les 07:58

Ja han transcorregut quasi 11 anys des de l’entrada en vigor l’1 de gener del 2009 de la Llei de Comptabilitat dels Empresaris i del Pla General de Comptabilitat d’Andorra (d’ara endavant, PGCA). Aquesta normativa fou creada amb la voluntat d’aproximar les pràctiques imperants en matèria comptable a Andorra a les normes internacionals d’Informació Financera de la Unió Europea (d’ara endavant, NIIF-UE). En aquest període de temps, el PGCA es va modificar l’any 2012 principalment per regular la comptabilització dels nous impostos que entraven en vigor aquell any. Amb el pas del temps, les NIIF-UE han anat evolucionant, i ha aparegut nova normativa que ha substituït l’anterior, cosa que ha provocat que la normativa comptable andorrana a poc a poc s’anés allunyant de les darreres pràctiques comptables en vigor a la Unió Europea. Una bona prova d’aquest fet és que durant l’exercici 2017 el sector financer andorrà va substituir el seu pla sectorial de comptabilitat per les NIIF-UE com a marc comptable de referència. Així mateix, durant l’any 2017 el sector públic també va aprovar les NICSP (normes internacionals de comptabilitat del Sector Públic) com a marc de referència per a les entitats públiques, que substituïen el seu pla comptable. Aspectes tan quotidians com els lloguers (NIIF 16), els ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients (NIIF 15) o les inversions en entitats associades (NIC 28), entre moltes altres, han estat modificats i tenen un tractament diferent de l’establert al nostre PGCA, cosa que fa menys comparables els estats financers de les empreses andorranes amb les empreses del seu entorn. Quan el PGCA va entrar en vigor, era una norma harmonitzada amb la normativa dels països de l’entorn, i amb una complexitat limitada que facilitava a les empreses andorranes el compliment de les seves obligacions comptables. Aquesta norma necessita una reforma per tornar a estar en línia amb els països del seu entorn.