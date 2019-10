Que treguin els cartells

Actualitzada 17/10/2019 a les 21:41

La promoció per a l’Andorra Shopping Festival d’enguany, que es desenvoluparà del 8 al 17 de novembre, ja ha començat, almenys a les rotondes del país. Pel poc que encara hi ha en marxa, un constata que novament els nostres gestors i publicistes del turisme al país tornen a caure en l’indigne estereotip de gènere associant les compres al rostre i al cos de la dona. Comprovin-ho vostès mateixos donant voltes amb el cotxe a les diferents rotondes. No sé què podrem esperar de l’anunci televisiu quan el presentin, però els auguris i els precedents d’anys anteriors no són gens entusiasmadors. Recordem qui és al capdavant de la cartera ministerial, responsable últim d’Andorra Turisme, que ha canviat amb la nova configuració governamental, no només és d’un altre partit que deia que faria les coses diferents, sinó que a més és una dona. Però encara fa més vergonya pensar que una campanya com aquesta que evidencia un rol de gènere tan caduc i tan retrògrad es produeix en un Govern que ha creat específicament una secretaria d’Estat d’Igualtat, que comparteix títol amb Participació Ciutadana. Si hi hagués un mínim de consciència (i decència), si realment els nostres governants es creguessin que cal acabar amb idees preconcebudes per raó de sexe, faria retirar immediatament els cartells que ja s’han col·locat a les rotondes i faria plegar el responsable de l’organisme, ja que no és la primera vegada que ho fa. És una obligació que els governs treballin per desmuntar aquests estereotips de gènere per fer, així, les persones més lliures. I si no, que tanquin la secretaria d’Estat.

#2 Anglofons sense identitat ?

(18/10/19 08:55)



#1 Dona objecte

(18/10/19 08:09)