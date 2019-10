Frenar el consum excessiu d'alcohol

Fets com els de la festa major de Sant Julià no poden tornar a passar

Actualitzada 15/10/2019 a les 06:54

Núria Rossell

Aquest darrer estiu hem viscut, malauradament, diversos actes incívics a la via pública molt relacionats amb el consum excessiu d’alcohol. Sense anar més enllà, a la meva parròquia de Sant Julià de Lòria van ser molt comentats els aldarulls nocturns que van tenir lloc entre ciutadans i patrulles de la policia, en el marc de la festa major.

Tots sabem, i també ho diu l’Organització Mundial de la Salut, que l’alcohol té efectes molt perjudicials per a la salut, i que afecta sobretot en l’àmbit sensorial i cerebral. A la vegada, el seu consum en excés provoca eufòria i desinhibició conductual, i aquí s’explicarien els problemes d’ordre social com els de la festa major laurediana, que també passen durant tot l’any.

Els càrrecs electes tenim la responsabilitat d’intervenir, pensant a mantenir l’ordre públic del país, però pensant també en la salut dels nostres ciutadans. Ara bé, hem d’intervenir comptant amb el suport de la resta d’implicats: els pares i les mares, els educadors, els professionals de la salut, els cossos de seguretat i, en particular, el jovent.

En aquest sentit, aquesta tardor hem impulsat una comissió específica per treballar la problemàtica de l’alcohol, en què participen el Govern i els grups parlamentaris demòcrata, liberal i de Ciutadans Compromesos. Ja ens hem posat a treballar. Com a conseqüència, es proposarà l’adopció i/o modificació de normes legals i reglamentàries amb l’objectiu de reforçar l’actuació davant de situacions de desordre públic, en què l’alcohol ingerit en altes dosis és el protagonista.

A títol d’exemple, és necessari aplicar un control més directe a les situacions de consum d’alcohol en grup i a la via pública, i en particular al cas dels botellons.

Som plenament conscients que ignorar aquesta problemàtica seria una gran irresponsabilitat per part nostra. A la vegada, sabem que, perquè les accions que puguem aprovar siguin efectives, és necessària la col·laboració de la resta d’actors implicats, en particular dels joves.

La mobilització i implicació de la nostra societat i de la joventut són, al meu parer, la clau de l’èxit.



*Núria Rossell, Consellera general del grup parlamentari demòcrata

#7 Sol

(15/10/19 14:04)



#6 Canvi de paradigma

(15/10/19 13:57)



#5 Bipolars

(15/10/19 13:17)



#4 Alcohol com inhibidor social

(15/10/19 13:16)



#3 Pere

(15/10/19 11:32)



#2 Toni

(15/10/19 09:23)



#1 No deixem de costat els comuns.

(15/10/19 08:02)