Mira'm, només soc una nena

Per fer visible la violència i la discriminació que amenaça més de 240 milions de nenes al món i la desigualtat que pateixen les menors, l’11 d’octubre se celebra el Dia internacional de la nena per conscienciar sobre la situació que viuen moltes nenes a tot el món. Aquest dia el que es pretén és sensibilitzar i visionar els desavantatges i discriminacions que arrossega el gènere femení i més concretament les nenes. La data va ser establerta el 2011 davant el context mundial, on moltes nenes es veuen obligades a casar-se, són mutilades genitalment, pateixen violència de gènere o violacions, són víctimes de l’esclavitud sexual, cada set segons, una nena menor de 15 anys és obligada a casar-se, és esgarrifant saber que la mortalitat materna és la segona causa principal de mort en les adolescents-nenes de 15 a 19 anys d’edat, les mateixes que són violades, obligades a casar-se o a prostituir-se. S’estima que 70.000 nenes adolescents moren cada any a causa de complicacions durant l’embaràs o el part. Cada any 2,5 milions de nenes menors de 16 anys pareixen. Quan els recursos en una llar són limitats, les normes socials en molts llocs dicten que els homes han de ser prioritzats, deixant les nenes amb escasses oportunitats per a l’educació i en situació de risc de mala salut i nutrició. En el cas de les nenes amb discapacitat es produeix una doble discriminació pel fet de ser nena i a més discapacitada. Prop de 100.000 nenes del Brasil, Bulgària, Romania, Colòmbia, Equador, Nigèria, Ucraïna, Rússia, el Senegal... són portades cada any a la Unió Europea, víctimes de tràfic de persones, per ser explotades sexualment. Els traficants de persones utilitzen la força, l’engany, la coacció i l’abús de situacions de necessitat. Al llarg de la història si les dones han estat discriminades, les nenes ho han estat doblement. Malauradament aquesta situació es repeteix avui en dia en més o menys mesura arreu del món.