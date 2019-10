Opto a la reelecció?

Qui ha de tenir l’última paraula, sortosament, són els electors

La setmana passada la informació bomba va venir de Sant Julià de Lòria, quan el cònsol major va anunciar a la premsa que optava a la reelecció, ja que encara li mancaven dos anys per poder tancar el seu projecte polític. Es tracta de la primera (i no segurament última) notícia surrealista de les properes eleccions comunals. Ja que si hem de valorar la gestió comunal dels darrers quatre anys en aquesta parròquia, es fa díficil entendre com persones de l’equip actual puguin tenir el valor de tornar-se a presentar de manera conjunta: centre vila oblidat i brut, camins de muntanya en un estat deplorable, aferrament a desenvolupar projectes faraònics malgrat l’oposició d’una bona part de la ciutadania (i fins i tot del Govern, en el cas del ràfting al Valira), poca presència de les autoritats electes (però molta presència mediàtica per temes que sovint han malmès la imatge de la parròquia), escissió de la majoria pocs mesos després d’haver guanyat les eleccions i nombrosos retrets entre ells, escàndols diversos (quan, per exemple, les dones de la majoria van acusar el cònsol major d’apartar-les pel sol fet de ser-ho), etcètera. Això sí, segons el representant comunal, s’han sanejat els comptes de la parròquia i s’ha reduït substancialment el deute que existia. I malgrat aquest balanç, força negatiu en el seu conjunt, i el poc suport de les altres formacions polítiques, el cap visible de la plataforma Laurèdia en Comú afirma que ha decidit optar a la reelecció. I que, en cas de ser elegit de nou, només vol ser-ho per a dos anys, període de temps que necessitaria per tancar el seu projecte polític, i que després estaria disposat a “fer un pas de costat”! Broma, tàctica innovadora o suïcidi polític? Aquest plantejament desconcerta força, però qui ha de tenir l’última paraula, sortosament, són els electors. I ja veurem quina decisió prenen, en el cas que es torni a presentar, el 15 de desembre vinent.

