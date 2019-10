Actualitzada 08/10/2019 a les 21:27

Ja tornen a molestar els empresaris andorrans des de Govern amb la suposada enquesta obligatòria, quan encara no s’han desprès dels maldecaps de declaracions de l’IGI, IS, IRPF... ara han d’omplir qüestionaris. Potser que de tant en tant ens deixessin una mica tranquils. La carta enviada, igual que l’any passat, ja adverteix de l’obligatorietat de contestar aquests formularis, segons l’article 3 de l’obligatorietat de la Llei 28/2017 del pla d’Estadística 2018-2021. En la mateixa diuen que l’empresa ha estat seleccionada juntament amb 1.179 empreses més. M’agradaria saber com funciona aquest sistema de selecció ja que curiosament l’han rebuda els mateixos empresaris que l’any passat. Ja podrien repartir una mica les molèsties. Aquesta enquesta la podrien fer perfectament des del departament d’Estadística del Govern demanant les mateixes dades al mateix Govern, al dipòsit de comptes i no fent omplir formularis als empresaris. A banda que per molt que ens diguin que la informació queda protegida pel secret estadístic amb un número d’identificació de l’empresa, aquest número sempre va associat a les dades de l’empresa i saben perfectament de qui es tracta, si ha contestat o no i amb dades massa particulars que semblen més un interrogatori que una estadística. És el mateix estil de les enquestes de la Cambra de Comerç, encara que aquestes sí que són més generals i no baixen al detall de demanar xifres concretes del resultat i el balanç de l’empresa. Penso que ja ho vaig comentar l’any passat, les enquestes no han de ser d’aquesta mena, demanant dades massa confidencials.