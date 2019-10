Les arribades dels excel·lentíssims Coprínceps francesos

Emmanuel Macron ha sigut el més popular al mostrar un caràcter amable, pròxim i càlid tant amb les institucions com amb tots els ciutadans

Actualitzada 07/10/2019 a les 06:48

Denisa Font Torres

Us parlaré dels Coprínceps que han visitat el nostre país, des de l’any 1967 fins a l’actualitat, del Copríncep de més edat fins al més jove.

El 1967, el primer Copríncep que va visitar Andorra va ser el general Charles de Gaulle. Jo era jove, era el meu primer any com a mestra de l’escola francesa de Canillo. Se’l va rebre amb tots els honors i protocol. Se li va fer un arc amb branques de pi a l’entrada del poble i davant de casa comuna la creu de Lorraine amb flors. Anava acompanyat dels Molt Il·lustres síndics Sr. Escudé i Sr. Rossell, així com el veguer francès Monsieur Vincenot. El va rebre el Sr. Antoni Torres, cònsol major de Canillo, juntament amb el segon cònsol i els consellers de comú. Se li va cantar La Marsellesa i l’himne andorrà. Una nena del poble, la Magda Marquet, li va recitar unes paraules de benvinguda i un altre nen, el Francesc Areny, va portar un ram a la senyora De Gaulle que era dins d’un cotxe al darrere de dos o tres vehicles que formaven la comitiva. Va saludar tot el consell, els nens que portaven banderetes i també va tocar moltes mans a la gent gran. El Sr. cònsol va fer un discurs i De Gaulle li va respondre. Acabada la cerimònia va marxar amb cotxe fins a Perpinyà. El general De Gaulle em va impactar molt per la seva presència, com a persona i pel seu passat històric a la Segona Guerra Mundial. Penseu que en aquell moment, a Andorra no hi havia gaire policia i van haver de venir gendarmes i policies francesos. Abans de la visita van fer treure els testos de flors dels balcons i van controlar tot el recorregut. El general havia tingut un atemptat anys enrere a Clamart, prop de París. Recordo també que al matí havia fet un discurs a la plaça Benlloch (no hi havia plaça del poble) i la multitud de gent anava de la plaça fins davant de Pyrenées. Va prometre que es faria el lycée (seconde, première i terminale) fins al BAC i va demanar que se li posés el nom de Lycée Comte de Foix. També va proposar que les persones de segona generació poguessin tenir la nacionalitat andorrana.

El 1969 va plegar com a president i el va substituir el primer ministre Georges Pompidou. Malauradament, aquest copríncep no va venir a Andorra per causa de malaltia, però és va reunir a Cahors amb el Copríncep episcopal.

El 1978 va venir Valéry Giscard d’Estaing; el síndic general era el Molt Il·lustre Julià Reig. Es va seguir el mateix protocol. Va visitar també totes les parròquies. A Canillo el va rebre el cònsol Sr. Pere Rossa. Va marxar amb helicòpter cap a París.

El 1985 va ser el torn de François Mitterand; el síndic general era el Molt Il·lustre Francesc Cerqueda. Va visitar Andorra la Vella i no estava previst que visites les parròquies, però durant el dinar un cònsol li va dir que tots els altres Coprínceps ho havien fet i va decidir també anar-hi. Els cònsols van deixar el dinar i a corre cuita van anar a casa comuna a preparar la benvinguda. Com que el poble no l’esperava hi va haver poca gent. El cònsol de Canillo era el Sr. Josep Casal i se’n recorda de les presses amb molts nervis. El Copríncep Mitterand va tornar el 1993 per firmar la Constitució. Es va reunir amb el Copríncep Episcopal a Casa de la Vall.

El 1997 va venir Jacques Chirac; el cap de govern era el Molt Il·lustre Sr. Forné i el síndic general el Molt Il·lustre Francesc Areny. Va seguir el protocol. A Canillo el va rebre la cònsol Sra. Bibiana Rossa. Un ciutadà de Canillo li va regalar un saler de fusta fet per ell.

L’any 2010, Nicolas Sarkozy va fer una visita de 4 hores amb un discurs a la plaça del poble. El Molt Il·lustre cap de govern era el Sr. Jaume Bartumeu i el Síndic general, el Molt il·lustre Josep Dalleres.

El 2014 François Hollande va fer nit a Andorra i s’hi va quedar un dia i mig. Va ser molt proper amb la gent, tocant moltes mans i firmant banderetes. El Molt Il·lustre cap de Govern era el Sr. Antoni Martí i el síndic general el Sr. Vicens Mateu. Amb les autoritats també va tenir un bona rebuda. A Canillo el va rebre el cònsol Sr. Josep Mandicó, el mateix cònsol que va rebre el Copríncep següent que ara us explicaré.

Fa unes setmanes, concretament, el 13 de setembre vam rebre la visita d’Emmanuel Macron, el cap de govern era i és el Sr. Xavier Espot i la síndica general, la Sra. Roser Suñé. La premsa ja ha fet molt ressò d’aquesta vinguda qualificada de gran èxit. Jo només diré que ha sigut el Copríncep més popular, al mostrar un caràcter amable, pròxim i càlid tant amb les institucions com amb tots els ciutadans. Durant gairebé 12 hores va tocar centenars de mans, firmant banderetes i fent-se selfies. Esperem que tot el que va prometre sigui una realitat. Es va allotjar a l’hotel Hermitage de Soldeu, en un indret idíl·lic enfront de la natura amb boscos, prats, rius, algun animal que pasturava i davant de les grans pistes d’esquí sense neu. El menú amb productes francesos i del país va ser cuinat pel reconegut i prestigiós xef Nandu Jubany. Tant des del punt de vista de la ubicació, de la restauració així com de la seva bellesa interior, l’hotel esmentat no té res a envejar amb un hotel de la capital que la Sra. Lacueva lloava en un escrit al diari Bon Dia.

Acabo el meu escrit desitjant i esperant guardar la sobirania del nostre país, visca Andorra i visca els Coprínceps!