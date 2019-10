70è aniversari del Consell d'Europa

Actualitzada 02/10/2019 a les 20:50

Eva López

En el marc de la celebració de la quarta sessió ordinària d’aquest any del Consell d’Europa, dimarts passat vam tenir el plaer de rebre la visita del Copríncep Emmanuel Macron a causa del setantè aniversari de la important institució.

Si bé ja va ser un veritable plaer escoltar-lo a Andorra, al Consell d’Europa, com a assemblea garant dels drets humans, prenen inclús més significat les seves paraules. Vam poder escoltar un discurs basat en la llibertat i en el respecte als altres. Una al·locució que va començar descrivint la llibertat com a exercici de valentia.

El president de la República francesa va parlar de la pau, sempre cimentada en el respecte dels drets individuals. Va criticar les veus que pretenen una retallada de drets, de la democràcia, i de poc respecte a les llibertats. Davant aquestes tendències, malauradament cada vegada més nombroses, considera que l’obligació de la institució és actuar sempre respectant les llibertats individuals, amb solucions i respostes que semblen ser fàcils, però que no ho són tant a l’hora d’aplicar-les.

Estic totalment d’acord amb les seves afirmacions quan es refereix a buscar l’equilibri entre les situacions conflictives i el respecte als drets humans, sense perdre de vista els valors ètics. Va posar d’exemple la contradicció entre el dret d’asil i els fluxos migratoris, o el dret de vaga davant l’ordre públic. Aposta per solucions polítiques i ètiques, i no tant jurídiques.

Va finalitzar la seva intervenció davant els parlamentaris amb els que considera els tres pilars fonamentals d’Europa, la capacitat d’acceptar els altres i les seves particularitats, l’intercanvi de memòries, i el fet de ser un model de perdó, de convivència pacífica, que considera la nostra essència. Això no significa, però, la manca de polèmica, ja que el debat no deixa de ser un dret democràtic, però hem de ser capaços, i estic totalment d’acord amb ell, de defensar l’humanisme europeu.