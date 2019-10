Reptes futurs, infants d'avui

Actualitzada 30/09/2019 a les 20:30

Aquest any se’n celebren 30 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, el tractat internacional ratificat per més països i en què es van establir els drets de tots i cadascun dels infants del món neixin on neixin, visquin on visquin. El món ha canviat aquestes tres dècades i la situació de la infància, també. Hi ha hagut grans avenços, però encara hi ha vulnerabilitats i apareixen reptes nous per als infants d’avui, els adults de demà.

La directora executiva de l’Unicef, Henrietta Fore, ha publicat una carta oberta a tots els infants en la qual fa balanç de les millores però també de com està evolucionant el món i dels nous reptes als quals s’enfrontaran.

S’ha avançat? Sí, actualment hi ha més nens i nenes que mai anant a escola i la supervivència infantil ha augmentat. Ara bé, la qualitat de l’educació en alguns països està lluny de ser l’adequada i arreu del món els problemes de nutrició, com el sobrepès i la desnutrició, continuen augmentant.

I quins són els reptes per a la pròxima generació?

Els infants necessiten aigua potable, un aire net i un clima segur i, per tant, s’ha d’aturar el canvi climàtic. És molt probable que un de cada quatre visqui en zones de conflicte o de desastre, ja que actualment hi ha més guerres simultànies que en els darrers 30 anys i les catàstrofes naturals estan augmentant. La salut mental dels menors està empitjorant i hem d’enfocar aquest problema ja. Més de 30 milions han hagut d’emigrar i cal treballar, perquè si es veuen obligats a fer-ho sigui de forma segura. Milions no existiran perquè no se’ls registra en néixer i cal reforçar els sistemes de protecció per evitar-ho. Molts dels treballs del futur encara no existeixen ara i caldrà adaptar-se. Com protegir l’empremta digital en un món cada cop més digitalitzat? I, a més, podrien ser la generació de ciutadans més desconfiada en un món ple de fake news.

Hi esteu d’acord? En propers articles, els analitzarem un per un.