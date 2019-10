Canvi de model energètic

La política mediambiental ha de comptar amb el suport de la societat

Actualitzada 01/10/2019 a les 07:06

Joan Carles Ramos

Som un país petit, però les reduïdes dimensions i el relatiu poc impacte mediambiental que podem generar no ha de ser l’excusa perquè no lluitem per reduir la nostra emissió de CO2 a l’atmosfera i no evitem, en allò que està al nostre abast, el canvi climàtic. No és aquest el camí.

El camí és un altre. És el del Llibre blanc de l’Energia, de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, i del pla estratègic nacional, accions que s’han impulsat els darrers anys amb Demòcrates liderant el Govern. Així mateix, el camí també és, tal com va recordar la setmana passada el cap de Govern a l’Assemblea de les Nacions Unides, el compromís amb els 17 objectius de desenvolupament sostenible en el marc de l’Agenda 2030, i la proposta d’acord que estem treballant els grups de la coalició amb Fridays For Future, per declarar l’estat d’emergència climàtica a Andor­ra. Sí.

Aquest treball ha derivat en accions concretes que ja estan donant fruits. Com, per exemple, les ajudes per a la compra de vehicles elèctrics, el foment de la bicicleta elèctrica compartida, la potenciació dels dispositius de desplaçament personal elèctrics (patinets i monocicles) i, un de molt ambiciós: la cogeneració. Procés que FEDA ja ha posat en funcionament amb èxit a Soldeu. Però no serà l’únic: properament s’aprofitarà l’energia residual del Centre de Tractament de Residus de la Comella per distribuir aigua calenta a Andorra la Vella. I també es treballa en una central de cogeneració per al Pas de la Casa.

Les xifres mostren l’eficiència d’aquests projectes. La central de cogeneració de Soldeu redueix l’emissió de CO2 equivalent a la que generen 730 vehicles l’any. I els tres projectes, quan estiguin en ple funcionament, permetran suprimir 300 calderes de gas­oil i deixar d’emetre 10.200 tones de CO2 l’any. Pel que fa a la producció d’electricitat, serà de prop de 28,5 GWh l’any i l’energia tèrmica, de 48,5 GWH l’any o, el que és el mateix, el 6% de la demanda elèctrica i prop del 10% de la demanda tèrmica del país.

El planeta ho necessita. I nosaltres també. Hi sortim guanyant tots. Però hem de saber explicar bé els projectes perquè també comptin amb el suport i el compromís de tota la societat. És bàsic per a l’èxit de la política mediambiental del nostre país.